Klasemen Akhir Grup Badminton Asia Mixed Team Championships 2023, Indonesia Setara China dan Jepang!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia berhasil menjadi juara grup di Badminton Asia Mixed Team Championships 2023.

Indonesia berhasil menggeser Thailand yang sebelumnya menduduki peringkat nomor 1.

Hal tersebut menyusul keberhasilan Indonesia menekuk Thailand dengan skor 3-2.

Semua kemenangan Indonesia datang dari sektor ganda, sementara disektor tunggal tim merah putih belum beruntung.

Pencapaian Indonesia ini pun setara dengan China dan Jepang.

China berhasil menjadi juara grup A mengangkangi Korea Selatan.

Begitu juga dengan Jepang yang memimpin grup D.

Juara grup bakal diundi untuk bertemu salah satu runner up, termasuk tim dari grup yang sama.

Jika berhasil lolos ke fase gugur dengan status juara grup, Indonesia bakal menghadapi salah satu runner up dari Grup A-D, termasuk runner up grup C.

Sementara jika menjadi runner up, maka lawan yang dihadapi adalah juara dari grup A-D.

Untuk Klasemen grup ini hanya masih bisa berubah di grup B antara India dan Malaysia karena pertandingan masih berlangsung.

Berikut Klasemen grup Badminton Asia Mixed Team Championships (update pukul 21.00 WIB)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di BAMTC. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari sukses selamatkan Indonesia dari kekalahan (Badminton Indonesia)

Grup A

1. China, Poin 658-441