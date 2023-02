Universitas Terbuka Diharapkan Dapat Tingkatkan APK Kabupaten Landak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Universitas Terbuka ( UT) laksanakan sosialisasi di Kabupaten Landak. Kepala UPT UPBJJ-UT Pontianak Dr. Dra. Tati Rajati, M.M., harap kehadiran UT di Kabupaten Landak bisa tingkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Landak.

Hal itu disampaikan Tati saat menghadiri sosialisasi Universitas Terbuka ( UT) dan kerja sama penyebaran informasi UT serta penyerahan draf MOU peningkatan kualitas SDM Kabupaten Landak yang dilaksanakan di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Selasa 14 Februari 2023.

Dikatakan,Tati Rajati, UPT UPBJJ-UT Pontianak memang belum mengadakan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Landak. Meski begitu, program Universitas Terbuka ( UT) sudah berjalan dengan sangat baik atas dukungan Pemkab Landak melalui dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan.

Tati Rajati, menjelaskan saat ini wilayah kerja UPT UPBJJ-UT Pontianak meliputi 14 Kabupaten/ kota se- Kalimantan Barat. Sedangkan di Indonesia, ada 39 UT daerah dan 1 UT luar negeri. UT luar negeri itu juga membawahi 40 negara di dunia.

• Pj Bupati Samuel Harap UT Bisa Berkontribusi Dalam Peningkatan IPM dan Kualitas Pendidikan di Landak

"UT bukan universitas kecil, saat ini UT memiliki 600.000 mahasiswa se Indonesia. Mahasiswa UT di Landak 426 orang. Terdiri dari PGSD, PAUD, ilmu hukum, matematika, pemerintah, agribisnis dan menyebar di prodi lainnya," jelas Tati.

Selain itu, UT juga sudah terakreditasi di BAN-PT dan di tingkat internasional, UT telah memperoleh Sertifikat Kualitas dari the International Council for Open and Distance Education (ICDE) dan UT juga telah mendapatkan ISO 9001 dalam berbagai bidang manajemen.

Lebih lanjut, UT juga sudah memecahkan 6 rekor MURI, di antaranya kategori Jangkauan Terluas, Kelas Virtual Terbanyak, Mahasiswa Terbanyak, Penerimaan Mahasiswa Baru Terbanyak, Lulusan Terbanyak, dan Lulusan Yang Diterima menjadi PNS terbanyak di Indonesia.

Di sisi lain untuk biaya pendidikan, UT juga menawarkan biaya pendidikan yang cukup terjangkau, yakni 35-50 ribu per SKS tergantung dari program studi. Sedangkan Program S2, sekitar 8 juta untuk satu semester.

"Semoga dengan adanya UT dan dukungan Pemda, UT bisa membantu meningkatkan APK di Kabupaten Landak. Secara umum bisa membantu meningkatkan kualifikasi SDM di Kabupaten Landak," pungkas Tati. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News