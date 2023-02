Terbaru Promo Makanan 14 Februari 2023, JCO Geprek Bensu Kopi Kenangan Dunkin Donuts Domino Pizza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak berikut ini aneka promo makanan dan minuman hari ini Selasa 14 Februari 2023.

Sementara untuk menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Saat ini ada banyak menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Berikut inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 14 Februari 2023:

• Promo Makanan Restoran Spesial Hari Valentine 14 Februari 2023, Solaria McD KFC Hokben Pizza Hut A&W

JCO

V-Day treats with our special package 1/2 Dzn Donuts (Marble Hearts & Berry Adorable donuts + 2 Bev Due (Strawberry & Blueberry Yogurt Frappe) only 123k.

Promo ini bisa kamu dapatkan langsung di store terdekat JCO dan tersedia online di aplikasi JCO serta www.jcodelivery.com.

Promo khusus ini hanya berlaku hingga 14 Februari saja lhoo! So, lets grab them before its too late.

• Terbaru Promo Makanan 13 Februari 2023, Dunkin Donuts Domino Pizza JCO Geprek Bensu Kopi Kenangan

Dunkin Donuts

Momen Valentine’s day tapi bingung ke mana?

Daripada bingung langsung aja ke DUNKIN’ , ada promo Duet Hemat spesial untuk #DDLovers.

3 Donut Classic + 2 minuman dingin + Quality time bareng si dia.

Geprek Bensu

MAKAN DOUBLE BAYAR SINGLE