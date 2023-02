Satlantas Polresta Pontianak Galakkan Edukasi Keselamatan Berlalulintas dan agikan Helm Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satlantas Polresta Pontianak dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Kapuas 2023 rutin menggalakkan edukasi masyarakat tentang sasaran prioritas pelanggaran.

Hal ini terlihat dari personel Satlantas yang membagikan Brosur dan stiker ke beberapa kendaraan roda empat maupun roda dua yang melintas di Jalan Khatulistiwa, Jalan Pancasila dan Jalan Komyos Sudarso Pontianak sebagai bentuk dari edukasi.

“Personel di lapangan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mentaati peraturan berlalu lintas, salah satunya dengan melakukan teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam sasaran prioritas selama Ops keselamatan ini berlangsung,” kata Kasatlantas Polresta Pontianak melalui Kanit Kamsel AKP Gunadi, Selasa 14 Februari 2023.

Dijelaskannya, sasaran Operasi Keselamatan Kapuas 2023 yang berlangsung selama 14 hari ini meliputi segala potensi gangguan yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

“Target operasi antara lain, pengendara yang berkendara sambil menggunakan handphone, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, pengendara dalam pengaruh minuman beraikohol,” ucapnya.

Selain itu, juga pengendara yang tidak memakai Helm tidak memakai sabuk pengaman, kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine, melebihi batas kecepatan, knalpot non standar, kendaraan over load dan over dimensi.

“Dalam operasi ini, Polresta Pontianak juga membagikan Helm gratis kepada beberapa pengendara yang tidak menggunakan Helm, setelah diingatkan dan diberi pemahaman tentang kesalahannya, petugas memberinya helm gratis, dalam operasi keselamatan ini satgas terbagi menjadi beberapa satuan tugas atau Satgas diantaranya Satgas Lidik, Satgas Preemtif, Satgas Preventif , Satgas Gakkum dan Satgas Banops,” pungkasnya.