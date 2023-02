Syarat Indonesia Lolos 8 Besar Badminton Asia Mixed Team Championships 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 16 Pebulutangkis Indonesia yang turun di Badminton Asia Mixed Team Championships atau BAMTC 2023 dijadwalkan mulai berjuang pada Selasa 14 Februari 2023.

Indonesia sendiri tergabung dalam grup C bersama Thailand, Syiria, Lebanon dan Syiria.

Dari empat negara lawan Indonesia difase grup itu nyaris hanya Thailand yang patut diperhitungkan.

Pasalnya Negeri Gajah Putih ini juga mengirimkan skuad terbaiknya.

Lalu bagaimana syarat Indonesia Lolos babak 8 Besar atau Perempat Final Badminton Asia Mixed Team Championships 2023?

Badminton Asia Mixed Team Championships terbagi dalam babak penyisihan grup dan fase gugur.

Babak grup akan digelar dengan format round robin setengah kompetisi, dengan masing-masing tim dalam grup yang sama akan saling berhadapan 1 kali.

Setelah menyelesaikan babak penyisihan grup, tim peringkat pertama dan runner up bakal lolos ke fase gugur.

Juara grup bakal diundi untuk bertemu salah satu runner up, termasuk tim dari grup yang sama.

Jika berhasil lolos ke fase gugur dengan status juara grup, Indonesia bakal menghadapi salah satu runner up dari Grup A-D, termasuk runner up grup C.

Sementara jika menjadi runner up, maka lawan yang dihadapi adalah juara dari grup A-D.

Babak 8 Besar akan digelar dengan format gugur, dengan tim yang berhasil meraih 3 kemenangan lebih dulu dinyatakan menang.

Foto bersama skuad Indonesia di Badminton Asia Mixed Team Championships. (Badminton Indonesia)

Tim yang berhasil meraih kemenangan di 8 Besar BAMTC 2023 akan lolos ke babak semifinal, kemudian berlanjut hingga final untuk menentukan siapa yang terbaik.

Untuk Lolos fase grup Indonesia minimal bisa menang telak atas Bahrain, Syirian dan Lebanon.