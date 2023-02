Pemprov Kalbar Dukung Pelarangan Ekspor Bijih Bauksit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan pelarangan ekspor bijih bauksit berlaku mulai Juni 2023 mendatang.

Kebijakan ini juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Terakait pelarangan ekspor bijih bauksit berlaku mulai Juni 2023 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendukung atas kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengatakan, penyetopan ekspor bijih bauksit bakal meningkatkan pertumbuhan perekonomian negera dan daerah.

Tak hanya itu saja, dikatakannya kebijakan ini juga bakal meningkatkan lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, pelarang ekspor bijih bauksit ini juga bakal meningkatkan nilai tambah. Memang dalam jangka pendek, pendapatan ekspor turun, tapi untuk jangka panjang, pendapatan negara bakal naik berkali-kali lipat.

• Ekspor Bauksit Dilarang Juni 2023, Erick Thohir Dorong Pembangunan Smelter di Kalbar

“Pemprov Kalbar mendukung pemerintah pusat dan Pemerintahan Pak Jokowi untuk tidak mengekspor bahan mentah. Untuk menjadi negara maju, kita harus mengekspor bahan jadi,” ujar Harisson kepada wartawan, Senin 13 Februari 2023.

Dikatakannya bayangkan saja, bijih bauksit yang diekspor itu berupa tanah, yang artinya dimanfaatkan untuk bauksit hanya satu per sepuluh, yang mana harganya murah.

“Dengan Perbedaan eksport bahan mentah dengan ekspor alumina itu hampir 19 kali lipat,” ucap Harisson.

Harisson menyebut, jika masih dalam bentuk bijih, harga jual bauksit di pasaran hanya berada di US$ 18 atau sekitar Rp 279.000 per ton. Sedangkan untuk harga jual ini akan meningkat usai bauksit dimurnikan menjadi bahan alumina dengan harga jual US$ 350 atau sekitar Rp 5.430.00 per ton.

Melalui kebijakan ini, Harisson mengatakan bakal mendorong perusahaan-perusahaan tambang di Kalbar mendirikan smelter, sehingga dampaknya pada banyaknya tenaga kerja yang terserap.

“Tantangannya tentu teknologi untuk pengolahan yang lebih tinggi, harus ada investasi, tapi pasti investor banyak yang tertarik, karena ini potensial,” ungkap Harisson.

Seperti diketahui bahwa Kalbar memiliki bauksit dengan cadangan yang relatif besar. Sebanyak 66,77 persen cadangan bauksit nasional terdapat di Kalbar.

Potensi bauksit di Kalbar terdapat di Kabupaten Pontianak (Mempawah), Kabupaten Sanggau (Tayan), Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan, Kecamatan Sandai dan derah lainnya.

Bauksit di Kabupaten Sanggau memiliki cadangan 1.300 juta ton dan di Tayan dengan cadangann 800 juta ton. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News