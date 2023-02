EOS 850D Menambahkan Resolusi 4K UHD ke Kemampuan Video Full HD dan HD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semakin tinggi kecepatan pemotretan beruntun, semakin banyak bidikan “layak disimpan”

Bayangkan Anda sedang memotret pertandingan sepak bola atau basket.

Mungkin Anda ingin mendapatkan minimal satu bidikan dengan pemain dan bola dalam satu bingkai yang sama. Kecepatan pemotretan beruntun yang terlalu lambat berarti, bahwa Anda mungkin tidak bisa mendapatkan bidikan yang diinginkan, karena tempo permainannya berlangsung sangat cepat.

Bahkan, apabila Anda dapat menangkap satu lagi frame per second (bidikan per detik), berarti, semakin banyak “bidikan layak disimpan”, dan semakin besar kemungkinannya bahwa setidaknya salah satu dari bidikan tersebut akan begitu berdampak sehingga Anda akan bangga memamerkannya kepada orang lain.

Performa AF yang sudah lebih baik, termasuk Face Tracking (Pelacakan Wajah) pada OVF dan Live View

AF Viewfinder

Sistem AF viewfinder pada EOS 850D termasuk 45 titik AF yang mencakup area lebar dari OVF, serta sensor pengukuran RGB+IR 220.000 piksel. Sensor cerdas ini menganalisis gambar OVF untuk mendeteksi bentuk dan warna subjeknya, yang digunakan sensor untuk melakukan pelacakan AF (EOS iTRAF). Jika subjeknya adalah orang, maka sensor pengukuran juga melaksanakan pelacakan AF berdasarkan pendeteksian wajah.

Selama pemotretan Live View, sistem Dual Pixel CMOS AF melakukan AF pendeteksian fase secara cepat dan sangat akurat pada area yang mencakup kira-kira 88 persen × 100% (horizontal × vertikal) sensor gambar.

Dalam mode pemilihan otomatis AF (Face + Tracking AF), kamera dapat memilih titik AF hingga sebanyak 143 segmen AF, yang memastikan pelacakan yang mulus dan lancar. Jika Anda menentukan untuk memilih AF secara manual, Anda dapat melakukannya hingga 3.975 posisi AF, yang memastikan presisi pemfokusan yang lebih besar tanpa menghiraukan cara Anda menyusun komposisi bidikan Anda.

Pada mode Servo AF (pelacakan AF), penyempurnaan pada antarmuka memastikan, bahwa frame AF yang ditampilkan di layar LCD belakang, mereplikasi pergerakan pelacakan AF aktual tanpa penundaan.

Hal ini memungkinkan untuk melepaskan rana dengan waktu yang tepat, bahkan ketika memotret subjek kecil yang bergerak sangat cepat.

Apa pun yang Anda bidik, entah itu foto diam atau merekam video, ketajaman fokus pada mata bisa membuat suatu bidikan berhasil atau gagal.

Dukungan untuk Eye Detection AF (AF Pendeteksian Mata), berarti bahwa saat Anda membidik subjek manusia, kamera akan mengenali mata subjek dan terus memfokuskan pada matanya, yang lebih memudahkan untuk menghasilkan bidikan yang sukses.

Ciri khas EOS: Detail yang istimewa, performa kecepatan ISO tinggi yang memukau