Contoh Soal Ujian Perangkat Desa Terbaru 2023-2024 Soal Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal-soal tes seleksi daftar Perangkat Desa.

Ada beberapa soal yang disertai dengan kunci jawaban sebagai bahan belajar mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi sebagai perangkat desa.

Cermati pertanyaan yang ada dan berikan jawaban Anda terlebih dahulu.

Setelah itu sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan maka menunjukan penguasaan Anda terhadap kompetensi yang ada.

Carilah referensi lainnya untuk menambah wawasan Anda.

Soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini juga merupakan soal yang pernah keluar sebelumnya.

Soal Tes Daftar Perangkat Desa:

1. Berikut ini adalah regulasi yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa…

A. UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014

B. Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 4 Tahun 2015

C. Permendes No. 21 Tahun 2015 dan Perda Kab. Sikka No. 8 Tahun 2014

D. Permendagri No. 113 Tahun 2014

Jawaban: B

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada…

A. Camat

B. Sekretaris desa

C. Kepala desa

D. Semua jawaban salah

Jawaban: C

3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari…

A. Anggaran kecamatan

B. Anggaran kabupaten

C. Anggaran provinsi

D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara

Jawaban: D