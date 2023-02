Riview Drama Korea From Now On Showtime, Pecinta Drakor Wajib Nonton!

From Now On Showtime sudah tayang di MBC pada 23 April hingga 12 Juni 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Drama Korea kali ini yang ingin dibahas oleh Tribun Pontianak ialah berjudul From Now On Showtime.

Drama ini bercerita tentang seseorang pesulap yang bisa melihat hantu dan sukses menjadi pesulap selebriti.

Setiap aksi yang ia lakukan selalu memiliki tantangan tersendiri sehingga bisa mengancam nyawa dirinya saat beraksi.

Namun, berkat kemampuan para hantu dirinya selalu epik dalam melakukan aksi sulap dan tidak gagal untuk perform dan dilihat org banyak.

Penasaran dan tertarik untuk menyaksikan serial drama komedi dan romantis ini, yuk kita simak sinopsisnya.

Profil pemain drama Korea From Now On Showtime beserta jadwal tayang dan link nonton drakornya sepertinya bakal jadi informasi menarik untuk penggemar aktor ganteng Park Hae Jin.

Apalagi dalam drakor ini Park Hae Jin memerankan seorang pesulap yang bisa melihat hantu sehingga profil pemain drama Korea From Now On Showtime makin bikin penasaran.

Namun, sebelum mengetahui lebih jauh tentang profil pemain drama Korea From Now On Showtime maupun jadwal tayang dan link nonton drakornya, simak dulu sinopsisnya yang dikutip dari Kompas.com, Rabu 8 Februari 2023 berikut.

From Now On Showtime mengisahkan tentang seorang pesulap populer bernama Cha Cha Woong (Park Hae Jin) yang mahir dalam memainkan trik dan magis.

Dikenal sebagai sosok pesulap tampan, Cha Cha Woong sering memamerkan kemampuannya langsung di atas panggung maupun di televisi.

Selain bermain sulap, ia ternyata bisa melihat hantu.

Kemampuan ini membuat seorang polisi wanita bernama Go Seul Hae (Jin Ki Joo) tertarik untuk mengenalnya lebih jauh.

Mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk mengungkap kasus kejahatan dengan dibantu para hantu.

Dilansir dari Asianwiki.com, From Now On Showtime sudah tayang di MBC pada 23 April hingga 12 Juni 2022.