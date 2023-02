Jam Tayang Surabaya BIN Samator vs Jakarta Lavani Allo Bank Hari Ini Live Moji TV Proliga 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal jam tanding Jakarta Lavani Allo Bank kontra Suraba BIN Samator di Proliga 2023 Kamis 9 Februari 2023.

Pertandingan ini diprediksi akan menyajikan tontonan menarik karene mempertemukan dua tim kuat di Proliga 2023.

Kendati Surabaya BIN Samator disebut tengah mengalami penurunan performa.

Pertandingan kedua tim merupakan partai kedua di seri Malang dan dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB live Moji TV dan vidio.

Aksi satu di antara supporter di pertandingan voli Proliga 2023 beberapa waktu lalu. (@lavani.forever)

Namun jadwal ini masih dapat bergeser dan menyesuaikan dengan pertandingan sebelumnya.

Posisi Surabaya BIN Samaotor yang belum aman membuat mereka harus tampil habis-habisan saat berjumpa Lavani.

Pasukan Ryan Masajedi setidaknya minimal mencuri satu poin demi menjaga keunggulan poin atas Jakarta BNI 46 yang membuntuti di posisi lima klasemen sementara.

Kedua tim hanya berjarak tiga poin dengan SBS 16 poin dan Jakarta BNI 46 13 poin.

Kendati demikian Jakarta BNI 46 juga mendapat lawan yang tidak mudah, karena mereka harus berhadapan dengan Jakarta STIN BIN.

Mampoukah Rivan Cs membalas kekalahan dari Lavani di pertemuan pertama ?

Saksikan putaran kedua seri Malang Proliga 2023 hari ini.

Daftar pemain

Surabaya BIN Samator

1. Daouda Yacaoubou - Posisi : OH

2. Paulo Iury Barbosa - Posisi : S

3. Galih Bayu Saputra - Posisi : OH

4. Tedi Oka Syahputra - Posisi : MB

5. M Ega Yuri Pradana - Posisi : MB

6. Hadi Suharto - Posisi : MB

7. Rama - Posisi : OP

8. Bagas Farhan Ramadhan - Posisi : S

9. Ageng Wardoyo - Posisi : L

10. Rivan Nurmulki - Posisi : OP

11. Richi Rizky - Posisi : MB

12. Yoga - Posisi : OH

13. Hendrik Agel - Posisi : L

14. Devan - Posisi : S

15. Agil Angga - Posisi : OH

16. I Putu Randu - Posisi : MB

Jakarta Lavani Allo Bank

1. Daffa Naufal Mauluddani (middle blocker)

2. Boy Arnes Arabi (Outside hitter)

3. Hendra Kurniawan (Middle blocker)

4. M. Malizi (middle blocker)

5. Irpan (libero)

6. Dio Zulfikri (setter)

7. Reihan Andiko (setter)

8. Fahry Septian Putratama (Outside Hitter)

9. Jordan Susanto (Outside Hitter)

10. Musabikhan Musa (Outside Hitter)

11 Nanda Waliyu (Outside Hitter)

12. Prasojo Prasojo (Outside Hitter)

13. Yohanes Dedi Prasasti (Outside Hitter)

14. Jorge González García (Outside Hitter) / Kuba

15. Leandro Martins da Silva ( Opposite ) / Brazil

Pelatih : Nicolas Vives (Kuba)

Jadwal Kamis 9 Februari 2023

Pukul 12.00 WIB Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Pukul 14.00 WIB Jakarta Lavani Allo Bank vs Surabaya BIN Samator

Pukul 16.00 WIB Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan

Pukul 18.30 WIB Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46

