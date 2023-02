Jadwal 16 Besar Liga Champions! Laga Sengit Liverpool vs Real Madrid, Hingga AC Milan vs Tottenham

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal lengkap babak 16 besra Liga Champions 2022-2023.

Adapun jadwal babak 16 besar ini akan mempertemukan beberapa tim besar.

AC Milan vs Tottenham, PSG vs Munchen, hingga Liverpool vs Real Madrid.

Manariknya bahkan babak 16 besar mengulangi pertandingan final musim lalu dan beberapa musim sebelumnya.

Jadwal siaran langsung babak 16 besar Liga Champion di SCTV tayang mulai Rabu, 15 Februari 2022 dini hari WIB.

Salah satu yang menarik dari babak 16 besar Liga Champions musim ini adalah Liverpool vs Real Madrid. Laga ini merupakan ulangan final Liga Champions 2021/2022.

Real Madrid mengalahkan Liverpool 0-1 dengan gol dari Vinicius Jr. untuk memenangkan Liga Champions UEFA 2021/202.

Musim lalu, kedua tim juga bertemu di babak perempat final, dan Liverpool juga takluk dari Real Madrid.

Real Madrid dan Liverpool juga bertemu di babak final chat liga 2017/2018, saat Real Madrid juga berhasil mengalahkan The Reds.

Selain itu, akan ada pertandingan antara Paris Saint-Germain VS Munich di babak 16 besar UEFA Champions League musim ini yang patut dinantikan.

Laga antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich akan menjadi duel ulangan, karena kedua tim pernah saling berhadapan di final Liga Champions musim 2019-2020 dan perempat final Liga Champions musim 2020-2021.

Pada final Liga Champions UEFA 2019-2020, Paris Saint-Germain kalah 0-1 dari Bayern Munich di Stadion Luce.

Kemudian di perempat final Liga Champions UEFA 2020-2021, Paris Saint-Germain mengalahkan Bayern Munich dalam dua putaran.

Laga lain seperti AC Milan vs Tottenham juga layak dinantikan. Ini adalah pertama kalinya Milan mencapai babak sistem gugur dalam hampir satu dekade.