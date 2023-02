Tinju Dunia Tim Tszyu vs Tony Harisson Dijadwalkan! Perebutan Sabuk WBO Interim yang Lowong

Kolase Tony Harisson vs Tim Tszyu. Keduanya akan bentrok dalam Tinju Dunia di Australia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Tim Tszyu vs Tony Harisson akhirnya dijadwalkan.

Duel untuk memperebutkan sabuk WBO yang lowong itu akan berlangsung di Qudos Bank Arena di Sydney, Australia pada 12 Maret 2023.

Sejatinya regenerasi kedua Kostya Tszyu ini menghadapi Jermell Charlo yang merupakan Juara Tak Terbantahkan pada Januari.

Namun Jermell Charlo tiba-tiba menarik diri dan mengklaim sedang mengalami cedera.

Sehingga sebagai gantinya Tony Harisson muncul sebagai lawan untuk Tim Tszyu.

Walaupun memang awalnya yang jadi incaran Tim Tszyu adalah Bakhram Murtazaliev.

Akan tetapi Bakhram Murtazaliev yang berasal dari Rusia menolak duel dengan petinju Negeri Kangguru tersebut.

Tony Harrison adalah petinju Amerika Serikat yang berhasil menodai rekor apik dari Jermell Charlo.

Sabuk WBC Jermell Charlo pun didapatkannya saat Tinju Dunia pada 22 Desember 2018.

Namun sayang sabuk WBC itu tak bertahan lama karena pada laga rematch Tony Horrison dibuat KO oleh saudara Jermall Charlo itu pada 21 Desember 2019.

Namun demikian, Tony Horrison dipertandingan terakhirnya menghadapi Sergio Garcia berhasil meraih sabuk WBC silver dan kembali ke jalan menuju juara.

Disisi lain, Tim Tszyu kini tercatat telah 21 kali menang yang 15 diantaranya diraih dengan KO.

Kolase Kostya Tszyu (kanan) dan anaknya Tim Tszyu (kiri). Tim Tszyu naik ring menghadapi Tony Harisson (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Tony Horrison vs Tim Tszyu

Tony Harrison (29-3-1, 21 KO)