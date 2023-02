Jadwal Lengkap Fase Grup Badminton Asia Mixed Team Championships, Sehari Indonesia Main Dua Kali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badminton Asia Mixed Team Championships atau BAMTC 2023 jadi turnamen yang berlangsung pada Februrari 2023.

Indonesia sendiri masuk dalam grup C tergabung dengan Thailand, Lebanon, Syiria dan Bahrain.

Hanya dua tim terbaik difase grup melaju ke babak 8 Besar atau Perempat Final.

Badminton Asia Mixed Team Championships menggunakan format atau sistem Single Round Robin.

Dengan demikian maka setiap tim hanya akan bertemu satu kali dengan tim lainnya dalam fase grup.

Berdasarkan Jadwal fase grup yang telah dirilis, Indonesia dihadapkan dengan grup yang sibuk.

Baca juga: German Open 2023 BWF Super Berapa? Turnamen Badminton yang Tak Diikuti Pebulutangkis Pelatnas PBSI

Bahkan dalam satu hari Indonesia akan memainkan dua laga sekaligus.

Hal tersebut terjadi pada hari perdana fase grup dimana Indonesia bentrok dengan Lebanon dan juga Syiria diwaktu yang berbeda.

Jadwal Lengkap penyisihan Grup BAMTC 2023

* Selasa 14 Februari 2023

1. Session 1 pukul 12.00 WIB

a. Court 1 : Korea vs Singapura

b. Court 2 : Indonesia vs Lebanon

c. Court 3 : China vs Uzbeksitan

d. Court 4 : Thailand vs Syiria

2. Session 2 pukul 16.00 WIB

a. Court 1 : Malaysia vs UAE

b. Court 2 : India vs Kazakhstan