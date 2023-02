Contoh Undangan Rapat Bisnis dan Grand Opening Perusahaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berbagai macam undangan yang bisa kamu dapatkan selama hidup.

Mulai dari undangan pernikahan, rapat, acar, kegaiatan dan banyak lainnya bisa menjadi undangan untuk menjalin silaturahmi.

Berikut ini contoh undangan yang dikutip dari Tribun Pontianak sebagai referensi dan contoh.

Contoh Undangan Grand Opening Perusahaan Secara Formal

Ketika baru membuka perusahaan atau cabang usaha baru, biasanya mengadakan acara grand opening. Contoh surat undangan formal dalam bahasa Inggris untuk acara tersebut yaitu:

25, November 2023

To : Mr Cahyadi

Sub : Invitation to grand opening ceremony

Dear Sir,

You are cordially invite to the opening ceremony of Roman Supermarket. The store will be looking after the operational affairs of the Surabaya region for the company. Please note the following details:

Date: Sunday 15th December 2023. At 10:30 AM ONWARDS.

Address: Sri Satriya Complex, Jakarta 06622

Awaiting for your presence.

Thank you,