Tuhan Kau Penolongku! Lirik Lagu Rohani Katolik yang Menyentuh Hati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuhan kau penolongku merupakan satu diantara lagu rohani Katolik yang menyentuh hati.

Tuhan kau penolongku memiliki lirik lagu yang indah.

Lagu ini merupakan ciptaan Suster Yohana Fransiska Mai Muri, ALMA.

Suara merdu Irene Pratiwi Kanan yang menyanyikan lagu ini menambah keindahannya.

Lagu Tuhan kau penolongku diupload pada akun YouTube Janssen Grup sejak 18 November 2020.

Kata Netizen

Sambutan positif pun diberikan para netizen pada lagu ini.

Satu diantaranya datang dari akun YouTube Kiaransha Mesya.

"Iren sayang. I know you're the Best. Sukses terus buat Iren, Bhakti Luhur, teman-temannya dan Jansen Group. Aamiinn," tulisnya.

Akun lainnya restuasih 25 juga memberikan pujiannya.

"Sukses selalu sayangku Irene berharaplah selalu pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala-Nya," tulisnya.

Lantas bagaimana lirik dan lagunya?

Berikut lirik lagu rohani Katolik Tuhan kau penolongku.

