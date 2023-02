Soal PTS Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pembahasan soal latihan PTS Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengadapi ujian sekolah PTS Kelas 5.

Pembelajaran menggunakan soal latihan ini akan sangat efektif sekali untuk mendalami pemahaman materi pelajaran.

Khusus Matematika yang akan menjadi pembahasan, khusus persiapan menghadapi PTS yang akan segera dilaksanakan.

Inilah soal latihan untuk menghadapi PTS Matematika Kelas 5 Semester 2 Kurikulum Merdeka

1. Iza memiliki dua buah kubus dengan panjang rusuk masing-masing 16 cm dan 18 cm. Berapakah selisih volume dari dua kubus tersebut?

A. 1.763 cm3

B. 1.736 cm3

C. 1.367 cm3

D. 1.136 cm3

E. 1.766 cm3

2. Sebuah ruangan memiliki keterangan suhu 1580 F. Tentukanlah suhu ruangan tersebut bila disajikan dalam Celcius!

A. 100 C

B. 700 C

C. 750 C

D. 1750 C

E. 50 C

3. Dari pilihan berikut ini, yang merupakan bentuk persen dari 3/15 adalah…

A. 20 persen

B. 25 %

C. 28 %

D. 30 %

E. 50 %

4. Perhatikan gambar di bawah ini

Jumlah satuan kubus pada gambar di atas adalah … kubus satuan.

a. 9

b. 18

c. 21

d. 24

5. Volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 6 cm adalah … cm⊃3;.

a. 216

b. 226

c. 246

d. 256

6. Bentuk asli dari 50