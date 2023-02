Personel Gabungan Polres Kapuas Hulu Laksanakan Pengamanan Pawai Lampion Perayaan Cap Go Meh 2023

Personel Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar melaksanakan pengamanan pawai lampion, naga dan barongsai dalam rangka perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili tahun 2023, Sabtu 4 Februari 2023 malam.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar melaksanakan pengamanan pawai lampion, naga dan barongsai dalam rangka perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili tahun 2023, Sabtu 4 Februari 2023 malam.

Sebelum melaksanakan pawai mengelilingi kota Putussibau naga sepanjang 38 meter itu terlebih dahulu melakukan ritual di depan Klenteng atau Pekong Fuk Tet Chi yang terletak di Komplek Pasar Merdeka Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.

"Adapun rute pawai tersebut dimulai atau start dari Klenteng atau Pekong Fuk Tet Chi yang terletak di kompleks pasar Merdeka Putussibau menuju Jalan Patimura kemudian menuju Jalan A. Yani, selanjutnya ke Jalan Kom Yos Sudarso lanjut ke Jalan D.I. Panjaitan dan berputar di Tugu Pancasila untuk kembali atau finish di komplek pasar Merdeka Putussibau," ujar Kapolres Kapuas Hulu AKBP France Yohanes Siregar," S.I.K., melalui Kasi Humas Iptu Jaspian.

Selanjutnya Iptu Jaspian menjelaskan bahwa urutan barisan dalam kegiatan pawai lampion tersebut, terdiri dari satu unit truck Damkar yayasan Bhakti Suci, satu unit mobil pick up Damkar Yayasan Bhakti Suci, dua unit mobil hias Cap Go Meh dan satu unit Mobil Innova.

Kemudian satu pleton barisan Drum Band Batalyon RK 644/Wls, dua buah Barongsai Cap Go Meh, dua buah Ikan Hias Cap Go Meh dan barisan Naga Cap Go Meh.

"Adapun jumlah Crew/tim pemain Naga dengan ukuran Panjang Naga yaitu 38 Meter dari komunitas Dragon Dance yayasan Bhakti Suci Putussibau sebanyak 45 orang dan Crew Barongsai 4 orang serta Crew ikan hias 2 orang," kata Iptu Jaspian.



Kemudian Iptu Jaspian mengatakan bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup oleh personel gabungan baik dari Polres Kapuas Hulu maupun Polsek Putussibau Utara.

"Pengamanan pawai lampion, naga dan barongsai dalam rangka perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili tahun 2023 tersebut dilaksanakan oleh personil dari Kodim 1206/Psb dan Ormas Sahabat Beramal," kata Iptu Jaspian.

Ditambahkan oleh Iptu Jaspian bahwa perayaan Cap Go Meh merupakan akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa atau 15 hari setelah perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa.

"Perayaan Cap Go Meh tahun 2023 di kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan selama 5 hari yaitu dimulai pada tanggal 1 hingga 5 Februari 2023 yang mana perayaan Cap Go Meh tersebut akan diisi dengan atraksi Tatung serta Naga di kompleks Pasar Merdeka Putussibau dan malam puncak kegiatan Cap Go Meh akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2023," ucap Iptu Jaspian.

Pawai lampion, naga dan barongsai dalam rangka perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili tahun 2023 tersebut selesai pada pukul 23.30 wib, selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman, lancar dan kondusif.