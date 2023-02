Menteri BUMN Erick Thohir Bersama Rombongan ke Kota Singkawang, Rangkaian Kegiatan Site Visit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Menteri BUMN H.Erick Thohir, B.A., M.B.A. bersama rombongan telah tiba di Bandara Khusus Smart Semelagi PT. Smart Cakrawala Aviation, Jalan. Demang Akub, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Sabtu 4 Februari 2023 .

Setibanya di Bandara Khusus Smart Semelagi, rombongan Menteri BUMN disambut langsung oleh Pj Walikota Singkawang Drs. H. Sumastro, M.Si. turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Sekda Kota Singkawang Asir Abu Bakar, S.TMT, Kepala Bapeda Kota Singkawang Ir.Yusnita Fitriadi, Kepala BKD Kota Singkawang, Widatoto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, H. Asmadi, S.Pd., M.Si., Direktur Utama Bandara Smart Cakrawala Aviation Bpk. Bpk. Pongky Atmajaya, Kadislog Lanud Had, Mayor Kal Sandi Ramdani, S. Si., General Manager Telkom Kota Pontianak Kalimantan Barat Bpk. Fredi Hilton.

Selanjutnya Rombongan Menteri BUMN langsung menuju Hotel Swiss Bell Singkawang, selanjudnya

Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, telah dilaksanakan kegiatan Site Visit Menteri BUMN RI di Kota Singkawang, untuk lokasi kunjungan Menteri BUMN RI, Erick Tohir B.A., M.B.A adalah sebagai berikut.

Pada pukul 15.00 wib Menteri BUMN berkunjung ke Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang yang beralamat di Jl. Alianyang kel. Pasiran kec. Singkawang Barat, dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh PJ Walikota Singkawang, Drs, H Sumastro, M.Si, Walikota Singkawang Periode 2017-2022 sekaligus Wakil Ketua Umum Panitia Cap Go Meh 2023, Tjhai Chui Mie S.E., M.E., Komisi 2 DPRD Kota Singkawang, Muhammadin, S.E., Wakil Bupati Bengkayang, Ketua Umum Panitia Cap Go Meh 2023, Mimihetty Layani, Kajari Kota Singkawang, Kasdim 1202 SKW, Ka Kemenag Kota Singkawang, Owner Kapal Api, Arsitektur Masjid Agung Nurul Islam, OPD Kota Singkawang, Pimpinan Ormas Islam Kota Singkawang dan Pengurus Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang.

Dalam sambutannya PJ Walikota Singkawang menyampaikan, “Pembanguanan masjid agung sudah berjalan 1 tahun lebih, target penyelesaian pembangunan masjid sebenarnya selama 1 tahun, namun apa boleh buat kita harus merubah scadul karena pembangunan baru 50 persen lebih sehingga penyelesaian pembanguanan akan di rencanakan di selesaikan pada bulan agustus, Mudah - mudahan masjid ini nanti menjadi destinasi wisata di Kota Singkawang.

Dalam kegiatan tersebut Arsitek Masjid Agung Yori Antar menyampaikan Kota Singkawang merupakan daerah yang paling unik karena di sini apa saja ada, berbagai suku budaya ada di kota singkawang oleh karena itu kota di singkawang di juluki kota tertoleran seindonesia.

"Masjid ini dibangun dengan nama Masjid Kopiah Nusantara yang dibangun dengan design tropis yang di harapkan nantinya akan menjadi destinasi wisata di Kota Singkawang," ungkapnya

Sementara itu Walikota Periode 2017-2022 TJHAI CHUI MIE, S.E., M.E. dalam sambutannya menyampaikan, “Semangat baru bagi kami karena hari ini bapak menteri BUMN RI hadir di Kota Singkawang, dan kegiatan besok fastival cap go meh juga di hadiri oleh bapak menteri BUMN RI ini merupakan kebahagiaan bagi kami, Ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri BUMN RI Erick Tohir, B.A., M.B.A. dalam sambutannya menyampaikan, “Masjid itu tidak hanya tempat ibadah karena islam tidak mengajarkan kebencian sehingga masjid menjadi mercusuar peradaban, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga bisa menjadi tempat perkembangan perekonomian, dan tempat pendidikan," ungkapnya

Setelah dari Masjid Agung Nurul Islam Kota Singkawang Rombongan Meteri BUMN juga berkunjung ke Rumah Adat Dayak Kota Singkawang dalam rangka kunjungan ke tokoh Dayak Kota Singkawang, bertempat di Rumah Adat Dayak Kota Singkawang Jl. Baru Kel. Sijangkung Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri PJ Walikota Singkawang, Drs, H Sumastro, M.Si, Walikota Singkawang Periode 2017-2022 sekaligus Wakil Ketua Umum Panitia Cap Go Meh 2023, TJHAI CHUI MIE, S.E., M.E., Ketua DAD Kota Singkawang, Drs, Stepanus Panus, Timanggung Adat Dayak Kota Singkawang, Rudi Dalmawi Adi, SH., Pengurus Dewan Adat Dayak Se Kota Singkawang.

Dalam Sambutannya Ketua DAD Kota Singkawang menyampaikan, Menteri BUMN RI adalah menteri terbaik yang terpilih dari Bapak presiden jokowidodo, Dewan Adat dayak adalah lembaga tertinggi budaya Adat daya di Indonesia, berdasarkan sejarah bahwa daya merupakan penduduk asli di tanah borneo.

"Dad adalah lembaga yang berkoordinasi kepada seluruh suku dan agama khususnya di kota Singkawang, sehingga terciptalah suasana kota tertoleransi se Indonesia, Kami mendukung bapak menteri erik tohir sebagai calon presiden dan wakil presiden," ungkapnya

Dalam kesemptan tersebut Menteri BUMN Kota Singkawang menuturkan, “Singkawang ini ingin membangun sebagai tujuan wisata, saya yakin ini sangat baik dan bagus, Budaya di sebuah tempat adalah sesuatu yang harganya mahal apalagi budaya tersebut dijadikan destinasi wisata, Kalau bicara wisata jangan menjadikan turis asing yang menjadi utama dan jangan menjadikan orang asli Indonesia menjadi yang di nomor duakan, perlu di ketahui bahwa wisata domestik kita mendapat 70% sisanya 30% wisatawan dari luar negeri, Ungkapnya

Selanjutnya setelah meninggalkan Rumah Adat Dayak Kota Singkawang Rombongan Meteri BUMN juga mengunjungi Vihara Tri Dharma Bumi Raya Kulor yang beralmat di Jl. Raya Pajintan Rt. 013 Rw. 005 Kel. Pajintan Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang, Selanjutnya setelah dari Vihara Tri Dharma Bumi Raya Kulor Rombongan Menteri BUMN kembali menuju Hotel Mahkota Singkawang