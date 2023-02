Login Akun Shopee Eror Hari Ini Ada Apa ? Cek Solusi dari Situs Resmi Shopee agar Bisa Login Kembali

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ramai di media sosial yang mengeluhkan login akun Shopee eror hari ini Senin 6 Feburian.

Berdasarkan situr cekgangguan, sejumlah pengguna Shopee tidak bisa melakukan login.

Menurut data dari situs cekgangguan hampir 100 persen login Shopee tidak bisa dilakukan.

- Tidak bisa login 94.77 persen

- Situs tidak bisa diakses 4.92%

- Verifikasi pemesanan gagal 0.31%

Belum ada penjelasan terkait erornya Shopee sampai hari ini.

Banyak pengguna Shopee yang mengeluhkan lantaran tidak bisa login, otomati seluruh aktivitas yang akan dilakukan dari pemesanan barang tidak bisa dilakukan.

Termasuk dengan akses untuk mengakses saldo ShopeePay juga tidak bisa dilakukan.

Serta ShopeePay Later juga tidak bisa diakses.

Saat coba di login selalu muncul "Your request cannot be processed temporarily. Please try again later"

Padahal untuk jaringan internet sendiri sudah dipastikan sedang dalam kondisi stabil.

Solusi Atasi Shopee Eror

Sementara Shopee sendiri dalam situr Resminya memberikan tahapan untuk mengatasi sejumlah masalah tehnis dari kendala eror/blank page dan lain sebagainya.

