Jadwal dan Format Badminton Asia Team Mixed Championships, Thailand Lawan Indonesia Dimatch Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BWF telah merilis Jadwal Badminton Asia Team Mixed Championships 2023.

Untuk Indonesia yang tergabung dalam grup C, Thailand akan jadi lawan pertama.

Setelahnya bentrok dengan Bahrain, kemudian Syria dan Lebanon dimatch terakhir.

Namun demikian Jadwal yang telah ada belum dilengkapi dengan detail hari dan estimasi waktu.

Seperti diketahui, Badminton Asia Mixed Team Championships sendiri berlangsung pada 14-19 Februari 2023 di Dubai.

Badminton Asia Mixed Team Championships menggunakan format atau sistem Single Round Robin.

Dengan demikian maka setiap tim hanya akan bertemu satu kali dengan tim lainnya dalam fase grup.

Sehingga setiap pertandingan akan menjadi penting bagi setiap negara terutama Indonesia.

Hanya dua tim terbaik atau dua tim dengan poin tertinggi yang akan melaju ke Perempat Final atau babak 8 Besar.

Jadwal Badminton Asia Mixed Team Championships

* Bahrain vs Syria

* Thailand vs Lebanon

* Indonesia vs Thailand

* Bahrain vs Lebanon

* Indonesia vs Bahrain

* Syria vs Lebanon

* Thailand vs Bahrain

* Indonesia vs Syria

* Thailand vs Syria

* Indonesia vs Lebanon.

HASIL Drawing Badminton Asia Mixed Team Championships 2023. Cek Jadwal INdonesia di Badminton Asia Mixed Championships (Badminton Indonesia)

Hasil drawing Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 14-20 Febuari 2023

Grup A