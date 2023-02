1.094 Personel Gabungan Laksanakan Pengamanan Rangkaian Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang

Kegiatan Festival Cap Go Meh 2023 di Jl. P Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Minggu Februari 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Personel Polres Singkawang bersama Instansi terkait laksanakan kegiatan pengamanan Festival Cap Go Meh dalam rangka perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023 di Kota Singkawang, Minggu dini hari sekira pukul 03.30 Wib telah dilaksanakan apel kesiapan pengamanan Festival Cap Go Meh 2023 bertempat di Jl. P. Diponegoro ( depan Tribune kehormatan ) Kelurahan Pasiran , Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Minggu 5 Februari 2023

Dalam pengamanan Festival Cap Go Meh 2023 Selaku perwira pengambil apel adalah Kapolres Singkawang, AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H.,S.I.K.,M.H., dan untuk Jumlah personil pengamanan berjumlah 1.094 personel yang terdiri dari TNI : 125 personel, Polri : 772 personel, POM TNI : 25 personel, DISHUB : 30 personel, Pol PP : 30 personel dan Ormas : 112 Personel

Dalam Arahannya Kapolres Singkawang AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H.,S.I.K.,M.H., menyampaikan

Berkenaan dengan rencana kegiatan puncak perayaan Imlek dan Cap Go Meh pada pagi hari ini pukul 07.00 Wib, Kabag Ops sudah menyampaikan melalui TFG, masing masing Padal dapat mengkoordinir anggotanya dalam mengamankan agenda pawai Tatung di kota Singkawang.

“Dalam kegiatan festival Cap Go Meh ada pejabat negara setingkat menteri yang hadir, forkopimda provinsi serta kota untuk itu mohon tampilkan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

“Saya yakin masing masing Padal sudah paham cara bertindak di lapangan saat pengamanan. Untuk Brimob silahkan laksanakan sterilisasi lokasi panggung kehormatan, Mengenai Apel konsolidasi akan di informasikan melalui HT, Semoga rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan sukses," tegasnya

Kemudian Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib s.d selesai telah dilaksanakan Festival Cap Go Meh dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2574 dan Cap Go Meh tahun 2023 di Kota Singkawang.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan JENDRAL TNI (PURN), Dr. H. Moeldoko, S.I.P., Menteri BUMN, H. Erick Thohir, B.A.,M.B.A., Kapolda Kalimantan Barat, IRJEN POL Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., Pangdam XII Tanjungpura, MAYJEN TNI Sulaiman Agusto, Danlantamal XII Pontianak, LAKSAMANA PERTAMA TNI Dr. Suharto, S.H.,M.Si(Han), Danlanud Supadio Pontianak, MARSMA TNI Deni Hasoloan S., Kabinda Kalimantan Barat, BRIGJEN POL Rudy Tranggono.

Hadir juga Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dr. Haji Ria Norsan, M.M.,M.H., Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, dr. Harison., Pj. Walikota Singkawang, Drs. H. Sumastro M.Si., Kapolres Singkawang, AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 1202 Singkawang, Letkol Kav I Nyoman Artawan, S.sos., Para Forkopimda Kota Singkawang, Ketua Umum Pelaksanaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023, Wakil Ketua Umum Pelaksanaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023, Para Panitia beserta Donatur Peraya’an Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023.

Dalam Sambutannya Ketua Panitia Cap Go Meh, Sdri. Mimi Hesti Layani menyampaikan, Acara seremoni dan pentas seni dilakukan setiap malam di kridasana adapun UMKM berjumlah 120 Stand, Rangkaian kegiatan Perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023 di kota Singkawang yaitu Pentas seni, Festival pawai lampion, Festival kuliner, dan festival Cap Go Meh, Hari ini adalah puncak acara kegiatan Cap Go Meh 2023 di kota Singkawang dan Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama kita semua, Ungkapnya

Sementara itu Pj. Walikota Singkawang, Drs. H. Sumastro M.Si menyampaikan, “Atas nama pemkot singkawang saya mengucapkan selamat datang di kota singkawang, kurang lebih 2 tahun kita tidak menggelar event besar karena kondisi Covid 19, pada tahun ini dan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan cap go meh ini, cap go meh adalah perayaan hari ke 15 setelah Imlek.

Tatung adalah orang yang di rasuki oleh roh dewa atau leluhur dengan menggunakan mantra yang khusus, roh dewa tersebut di yakini dapat mengusir roh roh jahat, Kegiatan ini bisa berdampak untuk meningkatkan UMKM di kota singkawang, pada tahun 2022 pengunjung wisatawan mencapai 1.367.000 wisatawan, Terimakasih kepada panitia pelaksana sudah membuat event yang sangat besar ini, Semoga kota singkawang bisa dapat membuat event - event besar kebudayaan lainnya," pungkasnya

Kemudian Wakil Gubernur Kalbar, dr. Haji Ria Norsan, M.M.,M.H., dalam sambutannya menyampaikan, Kita berbangga sekali Kota Singkawang mendapat predikat Kota Tertoleran se-indonesia harus kita pertahankan predikat ini, Cap Go Meh dilaksanakan pada hari ke 15 setelah perayaan imlek, ini merupakan Festival budaya yang sudah di akui secara nasional bahkan bertarap internasional. Makna tatung adalah untuk membersihkan atau membuang roh roh jahat pada tubuh yang di rasuki oleh roh para dewa, Kami Pemerintah Kalimantan Barat sangat mendukung kegiatan ini, semoga di tahun berikutnya kegiatan festival Cap Go Meh ini semakin meriah lagi, Ungkapnya

"Dan Kepala Staf Kepresidenan, JENDRAL TNI (PURN), Dr. H. Moeldoko, S.I.P. dalam sambutannya menyampaikan, “Saya ikut berbahagia bisa menyaksikan cap go meh pada hari ini di Kota Singkawang, saya sangat tertarik kepada simbol - simbol yang sudah di bangun pemerintah Kota Singkawang, Festival cap go meh ini sudah masuk dalam warisan budaya unesco, ini sebuah bentuk apresiasi dari pemerintahan pusat untuk Kota Singkawang, Saya ingin menitipkan satu kata, yaitu mari kita bangun dan berbuat solidaritas nasional, ini menyangkut masa depan indonesia siapa pun pemimpinnya, Ini festival yang sangat megah, semoga festival cap go meh selanjutnya bisa jauh lebih meriah lagi," pungkasnya.

Jumlah peserta pawai Festival Cap Go Meh berjumlah 859 peserta dengan rincian, Tatung dengan Tandu : 617 Peserta, Tatung tanpa tandu : 159 Peserta, Miniatur klenteng/tatung miniatur : 62 Peserta, Jelangkung : 13 Peserta, Barongsai, Naga, Khilin dan lain - lain : 8 Peserta, dan secara umum kegiatan Cap Go Meh berjalan dengan aman.