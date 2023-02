Polres Singkawang Bersama Instansi Terkait Lakukan Pengamanan Festival Pawai Lampion

Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP dan Organisasi Masyarakat bersinergi laksanakan Kegiatan Pengamanan Festival Pawai lampion dalam rangka Perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh Tahun 2023 di Kota Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP dan Organisasi Masyarakat bersinergi laksanakan Kegiatan Pengamanan Festival Pawai lampion dalam rangka Perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh Tahun 2023 di Kota Singkawang, dengan titik Start dari Kantor Walikota Singkawang, Beralamat di Jl. Firdaus No. 1 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Jumat 3 Februari 2023.

Dalam Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Walikota Singkawang, Drs. H. Sumastro M.Si, Kapolres Singkawang, AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H., Dandim 1202 Singkawang, Letkol Kav I Nyoman Artawan, S.sos., Kepala kejaksaan Negri Singkawang, Edwin Kalampangan, S.H.q, Kepala Pengadilan Kota Singkawang, Y.M TIWIK.,S.H,.M.Hum, Para Forkopimda Kota Singkawang, Ketua Umum Pelaksanaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023, Ibu Mimi hendyliyani, Wakil Ketua Umum Pelaksanaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023, Tjhai Chui Mie .S.E,.M.H., Para Panitia Peraya’an Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023 dan undangan lainnya.

Susunan Acara kegiatan diawali dengan Pembuka’an Oleh M.c, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Do’a, Laporan Ketua Panita, Kata Sambutan Pj. Walikota Singkawang, Pemukulan Loku, dan Pelepasan Peseeta Pawai Lampion.

Dalam Sambutannya Ketua Umum Pelaksanaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023, Ibu Mimi hendyliyani menyampaikan,

" Yang saya banggakan para peserta lampion, serta seluruh element masyarakat yang hadir pada pelaksanaan pawai lampion pada malam hari ini, atas nama panitia pelaksanaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023 saya ucapkan terimakasih kepada pihak TNI/POLRI serta para peserta lampion dalam menyemarakan/mensukseskan rangkaian dari Tahun baru imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023.

"Terimakasih atas apresiasinya para peserta lampion disamping itu para peserta agar dapat menjaga keselamatan dilapangan, dikarenakan suasana masih Tahun Imlek," pungkasnya

Sementara itu Pj. Walikota Singkawang, Drs. H. Sumastro M.Si dalam sambutannya menyampaikan, " Yang saya homati dan saya banggakan, para Forkopimda yang hadir pada malam hari ini, atas mama Pemerintahan Kota Singkawang, mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya terhadap para peserta, masyarakat dan instansi terkait dalam mensukseskan acara pada malam hari ini.

"Pawai lampion adalah kebanggaan bukan hanya warga Tionghoa melainkan kebanggaan seluruh warga Indonesia, yang mana kota Singkawang juga merupakan kota tertoleran Se-Indonesia.

"Berkaitan dalam mewarnai pawai lampion pada malam hari ini, semoga Kota Singkawang menjadi yang terbaik walaupun kedepan kita menghadapi Pemilukada 2024 mendatang,

Pemerintah Kota Singkawang mengucapkan apresiasi setinggi tingginya kepada para panitia, pihak pengamanan yang dapat mewarnai festival lampion pada malam hari ini, pungkasnya

Untuk Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut untuk Mobil Hias berjumlah ± 115 Unit , Drum Band 1 Peserta, 9 Naga Replika , 3 Barongsai dan 3 Patung Dewa

Untuk Rute Pawai Lampion dalam rangka perayaan Imlek 2574 dan Festival Cap Goh Meh tahun 2023 di Kota Singkawang yaitu titik Start : Kantor Walikota Singkawang, Jl. Firdaus, Jl. P. Diponegoro, Jl. Niaga ( Cafe Rusen ), Jl. Budi Utomo, Jl. Bawal, Jl. Setia Budi, Jl. Niaga ( Petung Naga ), Jl. Stasion, Jl. GM. Situt, Finhis Happy Bulding.

Meskipun keadaan cuaca dalam keadaan hujan gerimis, namun antusias masyarakat yang menyaksikan festival Pawai Lampion cukup Ramai, di perkiraan disaksikan oleh ± 10.000 Penonton, dan Alhamdulillah secara umum kegiatan Pengamanan Pawai Lampion berjalan dengan aman dan lancar.