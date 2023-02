Malam Terakhir Cap Go Me di Putussibau, Dimeriahkan Atrakasi Naga dan Barongsai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM

Naga Cap Go Me ukuran 38 meter saat aktraksi pawai naga, barongsai dan Dram band dari Batalyon RK 644 Walet Sakti, malam pertama perayaan Cap Go Me di Pasar Merdeka Putussibau, Sabtu 4 Februari 2023 malam. Dimana ribuan masyarakat memadati acara tersebut.