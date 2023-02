Klasemen Liga Spanyol Pekan ke-20: Atletico Madrid, Real Betis dan Villareal Terdepak di 6 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini update kalsemen Liga spanyol 2022-2023 pekan ke 20.

Pekan ke-20 Liga Spanyol tercatat memainkan beberapa pertandingan, yang berlangsung Sabtu 4 Februari 2023 malam, hingga Minggu 5 Februari 2023 dinihari.

Adapun pertandingan tersebut melibatkan Atletico Madrid vs Getafe, Elche vs Villareal, Espanyol vs Osasuna, dan Real Betis vs Celta Vigo.

Pertandingan ini memainkan laga yang cukup sengit dan penuh kejutan.

Meskipun beberapa tim berhasil meraih poin penuh namun tidak banyak merubah hasil di klasemen Liga Spanyol.

Atletico Madrid vs Getafe 1-1

Terbaru, pada Sabtu 4 Februari 2023 malam WIB, laga kejutan terjadi.

Atlético de Madrid ditahan imbang 1-1 oleh pengunjung Getafe di Stadion Metropolitan di Madrid.

Hasil itu tak mengubah posisi Atletico di klasemen Liga Spanyol.

Los Rojiblancos berada di urutan keempat klasemen dengan 35 poin.

Begitu pula dengan Getafe yang tetap berada di peringkat ke-19 dengan raihan 18 poin, demikian laman resmi Liga Spanyol.

Sisi Diego Simeone menyia-nyiakan beberapa peluang untuk memimpin.

Mereka tidak memecah kebuntuan hingga menit ke-60, ketika Angel Correa melakukan tendangan voli yang memantul ke gawang tim tamu.

Namun Getafe berhasil membawa pulang poin yang sangat berharga di menit ke-83 saat wasit menuding Saul Niguez telah mengumpan bola di dalam kotak.