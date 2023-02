Polsek Singkawang Timur Gelar Jumat Curhat Jelang Cap Go Meh di Nyarumkop

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kapolsek Singkawang Timur Iptu Dwi Hariyanto Putro, S.H telah melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bersama Polsek Singkawang Timur Polres Singkawang, di Warkop Aban alamat Jl. Raya Nyarumkop Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Nyarumkop , Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, Jumat 3 Februari 2023

Hadir dalam kegiatan itu Waka Polsek Singkawang Timur, Iptu Tri Suwarna.,Kanit Intelkam Polsek Singkawang Timur, Iptu Rizal Adiwiguna.,Kanit Propam Polsek Singkawang Timur Aipda Gregorius.,Bhabinkamtibmas Kel. Nyarumkop Bripka P. Sianipar, Ketua Rt. 008 Kelurahan Pajintan, Ibu Nyit Mung dan masyarakat Kelurahan Nyarumkop sekitar 10 orang warga.

Sambutan Kapolsek Singkawang Timur Membuka Acara Jum'at Curhat bersama Polsek Singkawang Timur.,-Yang saya hormati Ketua RT, Bapak - Bapak Ibu - ibu hadirin sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan Jum'at curhat bersama Polsek Singkawnag Timur.

Kapolsek Singkawang Timur Membuka Acara Jum'at Curhat bersama Polsek Singkawang Timur Polres Singkawang dan Memaparkan Situasi Kamtibmas Secara umum dan Terkini Menjelang Perayaan Cap Go Meh diwilkum Polsek Singkawang Timur. Bahwa Kecamatan Singkawng Timur akan melaksanakan perayaan Cap Go Meh yg dipusatkan di Pasar Kulor, adapun rangkaian kegiatan Ca Go Meh.

"Pada hari Jumat 3 Februari 2023 mulai pukul 07 s.d. selesai kegiatan Pawai keliling Miniatur Kelenteng dan Ta Tung menggunakan kendaraan roda empat (R4), Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 mulai pukul 07.00 Wib s.d. selesai kegiatan Ritual keagamaan tolak bala di Altar Pasar Kulor.,Pada hari MInggu tanggal 05 Februari 2023 mulai pukul 07.00 Wib s.d. selesai kegiatan Ritual keagamaan dan Cap Go Meh atraksi tatung di Vihara Sui Tet Sen Kiun Pasar Kulor.

Intraktif Tanya Jawab Kapolsek Singkawang Timur bersama Warga Tainam Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang sambil Menikmati Kopi Morning dan Snack di Warkop Aban Tainam, dengan Interaktif., Aban Warga tainam Kelurahan Nyarumkop.

Kami Sangat mendukung Kegiatan Jumat Curhat ini bersama Polsek Singkawang Timur, selama ini Polsek Singkawang Timur sudah sangat baik dalam pelaksanaan tugas pelayanan maupun respon cepat terhadap permasalahan yang ada di masyarakat semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya Polri khususnya Polsek Singakwang Timur semakin baik.

Meminta kepada Polsek Singakwang Timur agar meningkatkan Patroli menjelang perayaan Cap Go Meh tahun 2023 sehingga wilayah Kecamatan Singakwnag Timur tetap aman dan kondusif, SDR ibu Kotrek warga Kelurahan Nyarumkop.

Meminta kepada Polres Singkawang agar bisa menempatkan anggota Lantas di Polsek Singkawang Timur, karena meningkatnya kecelakaan di jalan raya di Kecamatan Singkawang timur sejak jalan raya diperbaiki/mulus.

Kapolsek Singkawang Timur, langsung interaktif dan menanggapi serta memberikan langsung penjelasan atas pertanyaan yg di sampaikan oleh warga tersebut secara humanis, sehingga warga mendapat penjelasan langsung secara jelas, puas dan Senang.