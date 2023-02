Melaney Ricardo Idap Penyakit Adenomiosis, Bermula Nyeri Haid Hingga Angkat Rahim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Melaney Ricardo dikenal sebagai wanita energik yang terkenal sebagai artis bersama Hotman Paris.

Kini, Melaney Ricardo juga membuat sebuah channel YouTube yang berisi tentang kisah-kisah viral dan para artis yang terkena musibah dan lainnya.

Melaney Ricardo juga selama ini diketahui cukup sehat dan semangat.

Wanitas asal Medan ini juga diketahui sering kali mendapat rumor bahwa rumah tangganya retak.

Namun, Melaney Ricardo harus mendapat kabar tak sedap bahwa selama ini yang terlihat sehat belum tentu sehat secara jasmani.

Dirrinya mengaku sudah menjalankan operasi pengangkatan rahim.

Kabar dari Melaney Ricardo tersebut sukses membuat publik terkejut.

Pengalaman pahit ini dibeberkan Melaney Ricardo sendiri lewat kanal YouTube miliknya. Melaney Ricardo menjelaskan bahwa operasi pengangkatan rahim ini dilakukannya lantaran pengobatan yang dijalaninya tak membuahkan hasil.

Akhirnya Melaney Ricardo pun berani ambil keputusan untuk menjalani operasi pengangkatan Rahim.

"Jadi operasi yang aku lakukan kemarin itu, akhirnya after long journey, up and down, maju mundur, mengumpulkan keberanian, itu adalah operasi pengangkatan rahim," jelas Melaney dilansir dari TribunSeleb, Selasa 31 Januari 2023

Melaney Ricardo mengaku sejak dirinya masih gadis memang sudah merasakan sakit saat menstruasi.

Namun, beberapa bulan belakangan gejala yang dirasakannya semakin parah.

"Menstruasi aku itu sakitnya bener-bener yang sakit. Jadi pada saat dulu aku belum melahirkan, ibaratnya masih gadis itu memang aku setiap menstruasi itu selalu sakit. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa sakitnya tuh bener-bener ekstra," sambungnya.

Selain itu, ia juga mengaku darah haidnya mengucur sangat deras hingga seperti buang air kecil.