Personel Polsek Kalis Amankan Arak-arakan Naga Pada Perayaan Cap Go Meh 2574

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Personel Polsek Kalis Polres Kapuas Hulu melaksanakan pengamanan Arak-arakan Naga dalam rangka Perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili tahun 2023 di Jalan Lintas Selatan Dusun Korma Jaya, Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kamis 2 Februari 2023.

Pengamanan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Kalis IPTU Jauhari.

"Adapun Rute Arakan Naga sebagai berikut : (Start) Yayasan Bhakti Suci Putussibau (Damkar) Jln. Komyos Sudarso - Klenteng Fuek Te Tche Jln. Merdeka Putussibau - Tiba di Kecamatan Kalis (Klenteng Kalis) - Rumah warga Tionghoa - Polsek Kalis - Komplek Pasar, tokoh dan rumah warga Tionghoa di Jalan Lintas Selatan Dusun Korma Jaya Desa Kalis Raya Kec.Kalis - Rumah warga Tionghoa di Desa Nanga Kalis - Kembali ke Putussibau Selatan Kec. Putussibau Selatan (finish)," terang Kapolsek Kalis IPTU Jauhari.

Disampaikan oleh Kapolsek Kalis IPTU Jauhari bahwa perayaan Cap Go Meh merupakan akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa.

"15 hari setelah perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa, yang bertujuan untuk melakukan penghormatan kepada arwah leluhur dan keluarga dan tak lupa perayaan Imlek juga meminta perlindungan pada Dewa menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa," kata IPTU Jauhari.

Perayaan Cap Go Meh tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan selama 5 hari yaitu dimulai pada tanggal 1 hingga 5 Februari 2023 yang mana perayaan Cap Go Meh tersebut akan di isi dengan atraksi Naga, Barongsai dan Ikan maupun pawai Lampion di pusatkan kota Putussibau serta malam puncak kegiatan Cap Go Meh akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2023.