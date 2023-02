Ini Alasan Desa Punggur Kapuas Dipilih Jadi Tuan Rumah MTQ VIII Kecamatan Sungai Kakap Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) VIII Tingkat Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya di Desa Punggur Kapuas resmi ditutup, Rabu 1 Februari 2023 malam.

Kepala Desa Punggur Kapuas, Anwar menjelaskan pihaknya sengaja memilih lokasi dengan pemandangan yang indah salah satunya di Rumah "Saoraja" yaitu Rumah Adat Budaya Bugis yang berada di tepian anak Sungai Kapuas.

"Desa kita memiliki potensi wisata yang bagus, diantaranya Rumah Adat Saoraja yang sangat indah pemandangannya", ujar Anwar.

Selain untuk memeriahkan kompetisi Qori' dan Qori'ah tersebut, Anwar mengharapkan even MTQ ini juga dapat menjadi media untuk promosi potensi wisata di desanya.

"Maka dari itu kita coba pilih lokasi andalan Desa Punggur Kapuas, semoga dapat kita promosikan juga potensi wisata dan ekonominya," lanjutnya.

Ia juga mengapresiasi kekompakan tim panitia yang telah membantu dirinya dalam mempersiapkan even tersebut, yang terdiri dari beragam suku dan agama.

"Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya even ini, terutama jajaran panita yang sangat kompak. Karena even mulia warga muslim ini tidak hanya didukung orang muslim, yang non muslim, Kristen, Hindu dan lainnya juga ikut mensukseskan acara ini dan aktif dalam kepanitiaan," ungkap Anwar.

"Jadi kita di Desa Pungggur Kapuas ini sangat menjunjung tinggi kekeluargaan, meski beda agama, beda suku kami selalu kompak dalam menyelesaikan setiap kegiatan maupun permasalahan yang ada," tutupnya.

