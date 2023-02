Dishub Kota Pontianak Tegaskan Bakal Tilang Kendaraan Besar Jika Melanggar Aturan Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Pontianak Utin Srilena Candramidi menegaskan, bagi kendaraan besar seperti truk dan lainnya yang melanggar aturan, maka akan ditindak bahkan hingga ditilang.

"Terkait dengan kendaraan yang odol, maka kita lakukan Razia dan jika truk-truk melanggar aturan odol atau over load atau over dimensi maka akan di tilang," jelasnya, Rabu 1 Januari 2023.

Utin Srilena turut menjelaskan alasan dibalik penegasan tersebut.

"Kalau kelebihan kapasitas bisa merusak jalan, membahayakan pengguna kendaraan lainnya. Demikian juga dengan over demensi. Sehingga kita lakukan Razia dsn tilang jika melanggar aturan, baik over load ataupun over dimensi," terangnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, bahwa kendaraan harus sesuai dengan surat-surat kendaraan.

Saat ini lanjut Utin, bahwa pihaknya bersinergi dengan pihak kepolisian untuk lebih menggencarkan lagi Razia, baik untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

"Maka kita berharap masyarakat bisa patuh aturan," katanya.

