Daftar Online Nikah, Haji hingga Sertifikat Halal Lewat Aplikasi PUSAKA Layanan Digitalisasi Kemenag

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kementrian Agama Republik Indonesia saat ini telah meluncurkan layanan berbasis digital menggunakan Aplikasi.

Sejumlah layanan penting dapat dilayani melalui secara online yang berkaitan dengan pendaftaran.

Melalui layanan Aplikasi PUSAKA masyarakat dapat memanfaatkan layanan berbasis online dari Kemenag.

Aplikasi PUSAKA memberikan layanan publik yang akan sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan lebih cepat all in one.

Berikut layanan online yang bisa dilakukan melalui Aplikasi PUSAKA :

- Pendaftaran haji

- Pendaftaran nikah

- Sertifikasi halal

- Pengajuan perpanjangan ijin operasional bagi biro/lembaga

- Dan sejumlah layanan lainnya.

Kehadiran program digitalisasi ini sebagai bentuk transformasi layanan umat dari Kemenag.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sebuah rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Bantang Barat yang dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat serta para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menag.

Ia meminta agar seluruh pejabat untuk mengintruksikan kepada bawahannya untuk mendownload aplikasi super Apps PUSAKA.

“Saya berharap kepada pejabat eselon I dan II memberikan instruksi sampai ke struktur di bawah untuk segera mendownload aplikasi Super Apps Pusaka ini," kata Yaqut.