Bank Kalbar Sabet Indonesia Best BUMD Awards 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Tahun Kelinci Air menurut Kalender Penanggalan China merupakan peruntungan bagi Bank Kalbar, guratan prestasi Kembali dianugerahkan kepada Bank Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Barat ini oleh WartaEkonomi.co.id Research and Consulting pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2023 Improving Regional Accessibility towards a Sustainable Economy.

Dalam gelar penganugerahan yang dilakukan secara daring, Selasa (31/1/2023) itu, Bank Kalbar dinobatkan sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2023 in Innovation of Comprehensive Banking Services and Solutions, kategori BPD.

“Penghargaan ini merupakan langkah kanan bagi Bank Kalbar dalam menapaki tahun 2023 untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk peningkatan daya dukung finansial melalui pengembangan produk digital, demi meniscayakan kemajuan perekonomian masyarakat dan daerah serta pengembangan bisnis Bank Kalbar secara berkelanjutan,” ujar Rokidi.

Penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil riset oleh tim peneliti Warta Ekonomi kepada BUMD dari berbagai bidang di seluruh Indonesia, yang dinilai telah berkontribusi terhadap pengembangan daerah, inovasi perusahaan, dan pelayanan masyarakat dengan sangat baik.

Penilaian yang dilakukan melalui kinerja keuangan (financial performance) dan kebijakan strategis perusahaan dalam melakukan inovasi produk maupun jasa, strategi bisnis, integrasi, ataupun ekspansi bisnis, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu desk research, media monitoring, dan expert panels.

Raihan penghargaan di pembuka tahun 2023 tersebut turut melengkapi prestasi gemilang Bank Kalbar.

Tahun 2022 lembaga yang sama telah memberikan penghargaan kepada Bank Kalbar sebagai Indonesia Best BUMD Awards 2022 on Corporate Strategy for Innovative Business Category BPD selain 16 penghargaan lainnya dari Lembaga-lembaga pemeringkat yang berbeda.

Rokidi berujar bahwa Bank Kalbar sepanjang tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan kinerja positif.

Dirinya pun memohon doa dan dukungan kepada seluruh elemen masyarakat agar Bank Kalbar terus bermanfaat, maju, dan berkembang secara sustainable, dan tak lupa sisipan promosi diucapkan Rokidi agar seluruh masyarakat Kalimantan Barat selalu mempercayakan transaksi keuangannya kepada Bank Kalbar. (*)