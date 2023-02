Polres Kapuas Hulu Amankan Ritual Buka Mata Naga Pada Perayaan Cap Go Meh di Klenteng Foek Te Tche

Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar melaksanakan pengamanan Ritual buka mata Naga dalam rangka Perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili Tahun 2023, bertempat di Klenteng/Pekong Foek Te Tche Pakung Komplek Pasar Merdeka Jl. Merdeka Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu 1 Februari 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Personel Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar melaksanakan pengamanan Ritual buka mata Naga dalam rangka Perayaan Cap Go Meh 2574 Kongzili Tahun 2023, bertempat di Klenteng/Pekong Foek Te Tche Pakung Komplek Pasar Merdeka Jl. Merdeka Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu 1 Februari 2023.

Kegiatan Ritual buka mata Naga tersebut dipimpin oleh Asin didampingi Pengurus Pekong Sepin dan Apin.

Kegiatan ritual buka mata Naga selesai pada pukul 08.50 wib, kegiatan selanjutnya dilaksanakan arak-arakan Naga diwilayah Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara.

Adapun rute arak-arakan Naga tersebut Mulai (start) klenteng Fuek Te Tche melaksanakan ritual buka mata Naga - Kantor Bupati Kapuas Hulu - Mako Polres Kapuas Hulu - perkantoran dan instansi pemerintahan - kembali ke Yayasan Pemadam kebakaran (finish).

Adapun beberapa Jumlah pemain dan Ukuran Naga yaitu, ukuran Panjang Naga : 38 Meter,Tongkat penyangga Naga Sebanyak 11 Buah, Bola Api (Lentera) Naga Sebanyak 1 Buah, Jumlah Pemain (Crew) 45 Orang terdiri dari (Pemain Inti Naga 14 Orang, Pemain Cadangan Naga 24 Orang, Pemain Musik Naga 3 Orang, Pemain Cadangan Musik Naga 2 Orang dan 2 Orang pemain Ikan).

Penempatan Jumlah Pemain Naga Kepala 5 Orang, Badan 2 Orang, Ekor 3 Orang, secara bergantian.

Jumlah Crew secara keseluruhan berjumlah 45 orang.

Perayaan Cap Go Meh adalah merupakan akhir dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa atau 15 hari setelah perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa.

Perayaan Cap Go Meh tahun 2023 di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu akan dilaksanakan selama 5 hari yaitu dimulai pada tanggal 1 hingga 5 Februari 2023 yang mana perayaan Cap Go Meh tersebut akan disi dengan atraksi Naga, Barongsai dan Ikan maupun pawai Lampion di Kota Putussibau serta malam puncak kegiatan Cap Go Meh akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2023.