Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan ke 22, Ada Big Match Persija Jakarta vs RANS Nusantara

OFFICIAL TWITTER PERSIJA JAKARTA/REPRO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pekan ke 22 Liga 1 2022-2023 yang dimulai pada Kamis 2 Februari 2023 bakal menyajikan pertandingan-pertandingan.

Seperti diketahui, ada persaingan Persib Bandung dan Persija Jakarta untuk memperebutkan puncak klasemen sementara.

Tim-tim peserta Liga 1 2022-2023 tidak bisa bersantai-santai usai menyelesaikan pekan ke-21.

Hingga pekan ke-21 Liga 1 2022-2023, Persib Bandung jadi tim pemuncak klasemen usai mengalahkan PSIS Semarang.

Laga hari Kamis bakal melangsungkan tiga pertandingan sekaligus, yaitu antara Persikabo 1973 vs Persita Tangerang, Persis Solo vs Bhayangkara FC, dan Dewa United vs Madura United.

Pada Jumat, penonton dipastikan bakal menyaksikan dua big match antara Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC dan Persebaya Surabaya vs Borneo FC Samarinda.

Persija dan Persebaya sedang dalam trek bagus jelang pekan ke-22.

Pasalnya, kedua tim berhasil menyapu bersih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Persija Jakarta punya kesempatan untuk terus memanaskan persaingan di puncak klasemen jika berhasil menang atas RANS Nusantara FC.

Sementara itu, misi Persija untuk merangsek ke puncak bakal terus mendapatkan perlawanan dari Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen.

Pada pekan ini, Persib Bandung bakal menjamu PSS Sleman di kandang sendiri pada Minggu 5 Februari 2023.

Namun, pertanyaan tetap tersorot ke arah Arema FC yang kembali bakal melakoni laga kandang.

Pada pekan ini, Singo Edan bakal menghadapi PSM Makassar yang kembali ke trek kemenangan.

Seperti yang diketahui, Arema FC belum mendapatkan kandang selama putaran kedua setelah ditolak di empat kota.