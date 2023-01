Kisah Perjuangan Holila Sari Bangun Bisnis Online Sejak 2012, Kini Punya 2 Toko Offline di Pontianak

Holila Sari adalah owner dari My Gallery Store yang berada di Jalan Putri Dara Hitam, dan Kalila Store di Jalan Putri Dara Nante, Pontianak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Holila Sari adalah owner dari My Gallery Store yang berlokasi di Jl. Putri Dara Nante, Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Boleh dikatakan ia sukses meniti karirnya di dunia usaha dengan menjual fashion wanita.

Berangkat dari ide jualan online dengan keterbatasan modal saat itu ketika masih menjadi mahasiswa, kini ia telah sukses dan mempunyai dua store offline yang selalu ramai pembeli, dan online store yang sudah mempunyai ratusan ribu pengikut.

Lila sapaan akrabnya sudah merintis usahanya sejak tahun 2012 dengan memulai jualan online, dan saat itu ia masih berstatus sebagai mahasiswa semester 1 dengan modal awal jualan hanya Rp 400 ribu, dengan sistem Pre Order (PO) atau DP dahulu bagi yang ingin memesan barang.

Ia menceritakan bahwa ide awal ia berjualan hanya untuk mencari tambahan uang jajan, namun setelah berjalannya waktu ternyata terus ia jalani dan tekuni malah makin bertambah pemasukan dari sisi modal awal.

“Jadi saat itu saya terkenal di kampus karena jualan fashion perempuan yang lebih ke baju, dulu onlineshop belum seviral sekarang, masih pakai Facebook, BBM, dan Twitter,” ujarnya kepada TribunPontianak.co.id, Sabtu 28 Januari 2023.

Ia mengatakan saat itu ketika harus kuliah sambil berjualan semuanya ia jalani dengan seimbang, antara pendidikan yang ia tempuh di Fakultas Hukum Untan Pontianak, dengan bisnisnya yang terus dikenal banyak orang.

“Jadi waktu itu untuk promosi jualan saya, kan hanya lewat FB, BBM dan Twitter. Tapi lama kelamaan ada aplikasi instagram yang akhirnya pindah untuk promosi di IG, dan ternyata menjadi salah satu platform yang menguntungkan baginya,” ujarnya.

Berjalan waktu ia terus mengeksplore pengetahuannya dalam dunia marketing penjualan melalui media sosial, dan ternyata ada beberapa strategi yang ia temui saat itu seperti penggunaan hastaq (#) agar promosi bisa otomatis tampil melalui # tersebut ketika dicari oleh pengguna instagram.

Saat merintis dengan followers 0 sekarang instagram My Gallery Store yang ia pegang sudah di angka 581 ribu Followers.

Dikatakannya kenapa nama toko yang ia buat diberi nama My Gallery Store. Dengan nama awal My Gallery , karena harus membuat toko online di IG ternyata sudah ada nama yang sama, akhirnya ditambahlah belakangnya Store. Sehingga sampailah sekarang menjadi My Gallery Store.

“Jadi nama itu tidak sengaja, namun itu menjadi keberuntungan. Sampai sekarang namanya tetap My Gallery Store dari online maupun toko offlinenya,” ungkapnya.

Harus Pintar Bagi Waktu

Dikatakannya dengan kondisi masih menjadi mahasiswa saat itu, tentu ia harus lebih pandai dalam membagi waktu saat harus berkegiatan dikampus.

“Jadi saya tak bisa fokus dalam satu hal saja, alhamdulillah keduanya berjalan lancar. Saya lulus S1 dengan tepat waktu 3,5 tahun, bisnis juga mulai berkembang,”ujarnya.