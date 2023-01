Prediksi Tim Lolos ke Babak 8 Besar Liga Champions Real Madrid Vs PSG, Liverpool dan Munchen Kalah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksiak siaran langsung Liga Champions babak 16 besar 2023.

Terdapat sejumlah pertandingan akbar yang mempertemukan tim-tim besar di Eropa untuk memperebutkan tiket ke babak 8 besar.

Seluruh pertandingan babak 16 besar Liga Champions yang dilakukan kandang dan tandang akan disiarkan melalui SCTV hingga streaming vidio.com.

Berdasarkan hasil undian babak 16 besar akan mempertemukan AC Milan vs Tottenham, Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Bayern Munchen hingga RB Leipzig vs Man City.

Sorotan terjadi pada laga yang mempertemukan PSG vs Bayern Munchen dan Liverpool vs Real Madrid.

Pasalnya tim-tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir mendominasi partai puncak Liga Champions.

Bahkan Liverpool vs Real Madrid bertemu di final Liga Champions 2021/2022 lalu.

Sementara PSG vs Munchen juga terjadi pada final Liga Champions 2019-2020.

Munchen mampu memupuskan harapan PSG untuk merebut gelar juara pertamanya sepanjang sejarah.

Pertandingan kala itu, Muenchen menang tipis 1-0 di Estadio da Luz atas PSG.

Kemudian pada perempat final Liga Champions 2020-2021, PSG berhasil menumbangkan Bayern Muenchen dalam dua leg.

Dua pertandingan PSG vs Bayern Munchen dan Liverpool vs Real Madrid memang mencuri perhatian melihat tren beberapa tahun ini.

Banyak yang memprediksi bahwa Real Madrid akan berjumpa PSG dibabak 8 besar Liga Champions.

Sementara Munchen dan Liverpool diprediksi akan gugur dibabak 16 besar.

