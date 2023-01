Kalender 2023 Lengkap Aturan Libur Nasional Kalender Masehi dan Penanggalan Jawa Weton Ferbuari!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID-Simak informasi penanggalan Jawa dan Weton selama bulan 28 hari dibulan Februari Kalender 2023 pada artikel berikut.

Selain informasi penanggalan Jawa bulan Februari juga berisi Libur Nasional atau tanggal merah yang tercantum dalam kesepakatan bersama pemerintah.

Namun aturan tersebut diberlakukan secara nasional untuk penggunaan Kalender 2023 Masehi yang secara umum digunakan untuk menentukan Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI SKB No 1006/2022, No 3/2022, dan No 3/2022 pada Kalender 2023 terdapat 16 hari Libur Nasional sedangkan 8 hari CutI Bersama.

Baca juga: Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Berikut Link Download Kalender 2023 Versi PDF

Selanjutnya mengenai informasi Kalender 2023 versi Jawa dan weton akan dirinci per hari selama 28 hari.

Diketahui bahwa bulan Februari merupakan bulan dengan jumlah hari paling sedikit yaitu 28 hari.

Dilansir dari wikipedia, Sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta daerah yang mendapat pengaruhnya.

Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, sistem Penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bagian budaya Barat.

Sistem kalender Jawa memakai dua siklus hari:

Siklus mingguan yang terdiri dari tujuh hari (Ahad sampai Sabtu, saptawara) dan siklus pekan pancawara yang terdiri dari lima hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).

Baca juga: Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama 61 Hari Nihil Tanggal Merah 2023 Bulan Apa?

Berikut informasi harian penanggalan Jawa dibulan Februari

Kalender Februari 2023 dan Keterangan Weton

1 Februari 2023 = 10 Rajab 1444 H = Rabu Pon

2 Februari 2023 = 11 Rajab 1444 H = Kamis Wage