Alasan Christine Hakim, Sosok Artis Senior yang Rahasiakan Aktingnya di Film The Last of Us

Tak Hanya Christine Hakim, Aktor Yayu Unru Juga Muncul di Serial The Last Of Us

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sosok artis senior, Christine Hakim berhasil memikat para penonton lewat karyanya.

Ternyata, kemunculan Christine Hakim dalam serial HBO The Last of Us sempat menghebohkan publik.

Christine Hakim sudah mendapatkan peran di film tersebut sejak tahun 2021.

Hal itu diungkap oleh manajer Christine Hakim, Arya Ibrahim.

Arya tampak mengunggah sejumlah potret Christine Hakim di akun Instagram pribadinya @aryaibrahims, Selasa 24 Januari 2023.

Cover unggahan, tampak Christine Hakim berfoto dengan sutradara The Last of Us, Neil Druckmann, pada Oktober 2021.

• Sinopsis Drama Pure Boxer, Pertarungan Tak Terkalahkan dari Seorang Wanita yang Sudah Menjauhi Boxer

Pada caption foto, Arya menuliskan perjalanan Christine Hakim demi membintangi The Last of Us.

"Christine Hakim sebagai “Ratna Pertiwi” di series @thelastofus.

Setelah hampir 2 tahun project ini kami rahasiakan, akhirnya kabar baik ini sudah bisa dinikmati dan dibagikan ke suluruh dunia!" tulis Arya di awal caption.

Arya juga mejabarkan momen tiap foto yang ia unggah mulai dari proses casting.

"Slide 1 - Oktober 2021, ibu shooting di Canada bersama sutradara Neil Druckmann

Slide 2 - Proses Casting

Slide 3 - Ratna Pertiwi di Eps. 2 The Last of Us!

Slide 4 - The Last of US trip in Los Angles," lanjut Arya.