3 Saran Praktis Jaga Pola Makan Sehat Berkualitas! Konsumsi Garam Kurang dari Satu Sendok Tiap Hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahukah Anda bahwa 17,7 juta penduduk di Indonesia mengalami kekurangan gizi? (The State of Food Security and Nutrition in the World terbaru yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian, 2022).

Di sisi lain, menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, satu dari lima orang dewasa mengalami kelebihan berat badan.

Masalah ini bukan hanya di Indonesia saja.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa ”semua negara di dunia menghadapi masalah malnutrisi”.

Masalah malnutrisi itu sendiri bukan hanya masalah kekurangan gizi, tapi juga kegemukan dan obesitas.

Ketidakseimbangan gizi menjadi penyebabnya.

Menu makanan yang tidak seimbang telah menyebabkan banyak penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker.

Bahkan gizi yang buruk telah menjadi penyebab langsung dari kematian.

Maka agar tetap sehat, menu makanan harus memenuhi gizi yang seimbang. Dr. Sentot Handoko, Sp. GK, Dokter Spesialis Gizi Klinik, menyatakan bahwa menu gizi yang seimbang harus terdiri dari makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang dibutuhkan tubuh berdasarkan jenis kelamin, umur, dan status kesehatan.

Mengutip dari www.emc.id, seperti apa pola makan yang sehat dan seimbang itu? Artikel ”Tujuh Tips Agar Makanan Tetap Aman dan Sehat” di situs web jw.org memberikan beberapa saran agar pola makan tetap sehat.

Saran-saran tersebut di antaranya:

1. Makanlah beragam buah dan sayur setiap hari

Buah dan sayur mengandung banyak vitamin, mineral, dan zat-zat penting lain yang diperlukan tubuh.

WHO mengatakan bahwa tubuh kita membutuhkan setidaknya 400 gram buah dan sayur setiap hari. Ini tidak termasuk umbi-umbian, seperti kentang atau singkong.