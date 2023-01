Personel Polres Kubu Raya Ringkus Pengedar Narkoba, Arief Hidayat: Pelaku Tertangkap Tangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Tim Satuan Narkoba Polres Kubu Raya, Polda Kalimantan Barat kembali berhasil menangkap tangan pengedar Narkoba jenis Sabu-sabu pada hari Sabtu 21 Januari 2023 lalu.

Kapolres Kubu Raya AKBP Arief Hidayat, S.H., S.I.K., melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aipda Ade mengatakan, Pelaku berinisial AN (25) yang merupakan warga Sungai Jawi diciduk Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kubu Raya saat akan mengantarkan dagangannya berupa Narkoba jenis sabu kepada pemesan yang berlokasi di Jalan Cendana Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya. " Kerja keras membuahkan hasil," ungkap Ade.

"Penangkapan AN berdasarkan informasi dari warga setempat, AN diduga keras mengedarkan Narkoba jenis sabu seberat 0,21 Gram, dan saat penangkapan barang bukti itu dalam penguasaannya," tambah Ade saat dikonfirmasi Selasa 24 Januari 2023.

Selanjutnya Ade membeberkan, saat di introgasi oleh petugas, AN mengakui bahwa barang haram tersebut miliknya. Sabu seberat 0,21 gram dibelinya seharga Rp. 150.000,- dari pria berinisial AW asal kampung beting Kecamatan Pontianak Timur dan barang tersebut akan dijual kepada pemesan berinisial KK seharga Rp. 300.000, dan AN medapatkan keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan sabu tersebut, namun belum sempat terjual AN sudah ditangkap.

Saat ini AN beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Kubu Raya untuk pengembangan lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan AN memiliki jaringan di Kabupaten Kubu Raya.

"Saat ini Tim masih melakukan penyelidikan terhadap AW dan KK, tidak ada tempat bagi pelaku tindak pidana di wilayah Kubu Raya," tegas Ade.

Akibat perbuatannya Pelaku terjerat Pasal 114 ayat (1) dan Psl 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman penjara minimal kurungan 5 tahun dan maksimal 20 tahun dengan barang bukti :

1 (satu) plastik klip transparan yang didalam nya berisikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, satu lembar palstik klip kosong, satu unit handphone merk Redmi warna biru dan satu unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam KB 6326 OD.