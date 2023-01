Disiarkan iNews TV Laga Derby Indonesia Masters 2023 Leo/Daniel Vs Ahsan/Hendra di Istora Senayan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan sesama wakil tuan rumah kembali tersaji di babak 16 Besar Indonesia Masters 2023.

Kali ini pertemuan bertajuk antara The Babies melawan The Daddies.

Pasangan Ganda Putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (The Babies) harus bertemu dengan seniornya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (The Daddies) di babak kedua Indonesia Masters.

Kembali menjalani laga derby di Istora Senayan Leo/Daniel mengaku akan waspada terhadap seluruh strategi yang nantinya akan disajikan oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Leo/Daniel sukses meraih tiket 16 besar setelah menjungkalkan wakil Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol.

Dikutip dari situs pbsi.id, Leo/Daniel berharap bisa bermain maksimal di laga melawan Ahsan/Hendra.

Tentunya, mereka ingin meraih kemenangan.

“Kami mencoba bermain secara maksimal di laga ini."

"Kami berusaha menunjukkan bahwa kami bisa mencari poin satu demi satu,” kata Daniel.

Secara head to head, pasangan berjuluk The Babies itu unggul telak dari The Daddies.

Dalam tiga pertemuan yang telah mereka jalani, The Babies selalu meraih kemenangan.

Meski begitu, Leo/Daniel tetap mewaspadai gaya permainan yang akan ditampilkan The Daddies.

“Kami harus saling support di lapangan, kami mewaspadai Ahsan/Hendra dari segala sisi."

"Untuk itu saya harus bisa fokus di dalam lapangan."