Jawaban Soal Bahasa Inggris Kelas 9 Kurikulum Merdeka Semester 2 Pilihan dan Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk pelajaran Bahasa Inggri Kelas 9 SMP lakukan latihan soal guna mengasah kemampuan.

Terutama dalam materi pelajaran Bahasa Inggris yang sedang dipelajaran saat ini pada Semester 2 Kurikulum Merdeka.

Pembahasan soal Bahasa Inggris Kelas 9 ini terdapat di halaman 133 Semester 2, terdiri dari sejumlah soal.

Terdapat 12 soal dari soal isian dan soal pilihan ganda.

Semakin banyak mengerjakan latihan soal, maka semakin terbiasa siswa dalam menghadapi ujian sekolah.

Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 2 Kurikulum Merdeka

1. Who was Dayang Sumbi? Describe her.

2. Who was Tumang? Why did Dayang Sumbi marry him?

3. Was Tumang a human being or a dog?

4. What did Sangkuriang know about Tumang?

5. One day Sangkuriang killed Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Why did he kill him?

6. If you were Dayang Sumbi, would you tell Sangkuriang the truth or would you keep the secret from him? Explain your answer.

7. What happened to Sangkuriang after he killed Tumang?

8. When Sangkuriang saw Dayang Sumbi, he proposed to marry her. Was he a bad son to his mother? Why did he want to marry her?

