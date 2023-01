Liverpool vs Chelsea, Kedua Tim Butuh Kemenangan Penting Untuk Memulai Kembali Tren Positif

Liverpool vs Chelsea pada laga big match pada Sabtu 21 Januari 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Juergen Klopp punya satu beban berat saat mendampingi Liverpool melawan Chelsea.

Liverpool bakal melakoni laga berat melawan Chelsea pada pekan ke-21 Liga Inggris 2022-2023.

Duel antara The Reds vs The Blues bakal tersaji di Stadion Anfield pada Sabtu 21 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.

Pelatih Liverpool, Juergenn klopp, punya satu beban berat saat mendampingi timnya melawan Chelsea.

Beban berat tersebut adalah menghindarkan Liverpool dari tiga kekalahan beruntun dalam tiga pertandingan pembuka mereka di Liga Inggris tahun 2023.

Sebelumnya, The Reds telah kalah 2 kali dalam 2 laga pertama Liga Inggris sejak pergantian tahun.

Dua kekalahan tersebut berasal dari Brentford dan Brighton & Hove Albion.

Dengan demikian, andai kalah dari Chelsea, maka Liverpool akan mengulangi catatan buruk mereka 70 tahun lalu.

Ketika itu, The Reds kalah dari Stoke City, Manchester City, dan Portsmouth pada 3 laga pembuka Liga Inggris tahun 1953.

Di sisi lain, Liverpool punya catatan yang cukup bagus ketika bertemu Chelsea dalam lima pertandingan terakhir Premier League.

Menurut laporan World Football, The Reds sukses meraih 2 kemenangan dan 2 hasil seri.

Sementara sisanya berakhir dengan kekalahan yang terjadi pada pekan ke-29 Liga Inggris 2020-2021.

Sama-sama Ngotot Perlu Kemenangan

Liverpool ingin kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, Chelsea bertekad untuk terus memperbaiki form mereka.