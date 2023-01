TNI, Polri dan Instansi Pemerintah Rakor Persiapan Pengamanan Imlek dan Cap Go Meh di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka Kesiapan Pengamanan Imlek 2574 dan Cap Go Meh Tahun 2023 dengan tema "Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kita Tingkatkan Profesionalitas dan Sinergitas Polri Bersama TNI dan Instansi Terkait Dalam Pengamanan Perayaan Imlek 2574 dan Cap Go Meh Tahun 2023 Untuk Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Wilayah Hukum Polres Singkawang" bertempat di Balairung Kantor Walikota Singkawang alamat Jl. Firdaus H. Rais I No. 01 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kamis 19 Januari 2023.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri PJU Polda Kalbar, Karooops Polda Kalbar Kombes Pol Moch. Noor Subchan, S.I.K., M.H., Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Muhammad Iqbal, S.I.K., M.Si., Dirpamobvit Polda Kalbar Kombes Pol Bestari Hamonangan Harahap, S.I.K., M.T., Dansatbrimob Polda Kalbar Kombes Pol Muhammad Guntur, S.I.K., M.H., Pj. Walikota Singkawang diwakili Asiaten II Pemkot Singkawang Drs. Sutiarno, M.Si, Kapolres Singkawang, AKBP Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H, Dandim 1202/Skw, Letkol Kav. I Nyoman Artawan, S.Sos, Ketua DPRD Kota Singkawang Sujianto, Forkopimda, Pimpinan Instansi/BUMN, Ormas, Tokoh Masyarakat, dan Undangan lainnya.

Dalam Sambutannya Kapolres Singkawang Akbp Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H. menuturkan, " Pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana kita diberikan kekuatan untuk hadir mengikuti kagiatan ini,

"Rapat koordinasi yang kita laksanakan disamping upaya melaksanakan visi, misi, juga menyamakan persepsi dan frekuensi, sekaligus juga kita mensukseskan perayaan imlek dan cap go meh, Pelaksanaan pembukaan imlek dan cap go meh direncanakan dibuka besok malam di stadion kridasana.

• Jelang Imlek dan Cap Go Meh 2023, Kasat Lantas Polres Mempawah Beri Imbauan ke Pengguna Jalan

"Rakor linsek ini penting kita laksanakan karena berkaitan dengan eskalasi dan dinamika politik dan keamanan, Perkiraan ancaman yang harus kita antisipasi akan kita bahas secara bersama sama dalam forum ini, Kita harus berkoordinasi dengan cermat agar permasalahan dapat kita eliminir sehingga masyarakat yang merayakan imlek dan cap go meh bisa merasakan keamanan dan kenyamanan

"Kepada instansi terkait saya mohon dapat menginventarisir permasalahan agar kita dapat mencari solusi dalam pemecahan masalahnya, Yang perlu kita antisipasi adalah adanya wisatawan asing yang akan menyaksikan event cap go meh,

"Berhasil atau tidaknya kegiatan ini tergantung daripada keseriusan kita, kegiatan ini melibatkan banyak pihak kiranya dapat memberikan saran masukan dan kontribusi sehingga pelaksanaan imlek dan cap go meh bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan, Pungkasnya

Dalam kesempatan tersebut Pj. Walikota Singkawang diwakili oleh Asisten II Pemkot Singkawang Drs. Sutiarno, M.Si menuturkan, "Dalam kesempatan ini salam dari Pj. Walikota Singkawang tidak bisa hadir karena beliau sedang menerima Pj. Walikota Tebing Tinggi,

"Ini sudah menjadi event nasional dan memang beberapa tahun kemaren even ini tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Hari ini menjadi forum bagi kita sesuai dengan peran kita masing masing, Cap Go Meh ini cukup banyak mendukung perekonomian dan membawa dampak bagi aspek yang lain, dengan adanya kegiatan ini kita harap dapat menunjang aspek ekonomi Kota Singkawang," imbuhnya .

"Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa mensukseskan kegiatan cap go meh, Oleh karena itu mari bersama kita wujudkan even cap go meh ini sukses dan menjadi even luar biasa, Kita selaku para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda agar bisa mensosialisasikan betapa pentingnya kegiatan ini bagi kota singkawang, Mari kita ciptakan singkawang menjadi kota tertoleran, singkawang nyaman untuk di kunjungi apabila keamanan sudah terjamin maka para wisatawan asing maupun lokal akan kembali lagi mengunjungi kota singkawang," pungkasnya

Dalam kesempatan tersebut Kasatintelkam Polres Singkawang juga Memaparkan terkait kerawanan yang dimungkinkan terjadi pada pelaksanaan kegiatan Operasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Kabag Ops Polres Singkawang, Paparan Sekretaris Panitia Perayaan Imlek dan Cap go meh dan dilanjutkan dengan sesi tanya Jawab,

Untuk Perlibatan personil Polres Singkawang yang terlibat dalam pengamanan sebanyak 300 personil, kemudian ditambah BKO Polda Kalbar sebanyak 255 personil, BKO Polres jajaran sebanyak 90 personil, Instansi samping/terkait sebanyak 320 personil, Sehingga jumlah Personil yang terlibat pengamanan dengan total 965 personel.