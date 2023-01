Bupati Kapuas Hulu Ingatkan Masyarakat Jangan Berlebihan Rayakan Imlek dan Cap Go Meh 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Sahirul Hakim

Warga Putussibau saat melakukan sejumlah persiapan perayaan tahun baru Imlek dan Cap Go Me tahun 2023, di Pasar Merdeka Putussibau, Jumat 20 Januari 2023. Mereka memasang spanduk tahun baru Imlek dan Cap Go Meh.