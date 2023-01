Kecelakaan Maut di Jalan Trans Kalimantan, Dua Orang Meninggal Dunia Satu Kritis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA- Dua nyawa melayang dan satu luka berat akibat kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Trans Kalimantan tepatnya di kilometer 27 Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Kamis 19/1/23 jam 07.45 WIB pagi.

Kecelakaan maut antara Dump Truck dan Mobil Pick Up mengakibatkan meninggalnya Herudin (Sopir Dump Truck KB 8132 PF), dan M. Rofik (Kernet Mobil Pick Up KB 8581 HE), sedangkan Matsuri (Sopir Pick Up KB 8581 HE) dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Soedarso Pontianak.

"Informasi yang kami peroleh dari saksi-saksi di lokasi kejadian, kedua kendaraan tersebut dari arah yang berlawanan, Dump Truk dari arah kabupaten Sanggau menuju Kubu Raya dan Pick Up dari Kabupaten Kubu Raya menuju Sanggau, karena jarak yang begitu dekat terjadilah kecelakaan maut tersebut," terang Wayan.

• Laka Lantas di Jalan Raya Anjungan Kepayang Mempawah, Seorang Wanita Meninggal di Tempat

Proses evakuasi korban sendiri berjalan dramatis pada kecelakaan maut itu, dibutuhkan waktu 4 jam untuk mengangkat Truk bernomor Polisi KB 8132 yang berada di dalam parit bahu jalan Trans Kalimantan.

Petugas pun kesulitan mengevakuasi korban dari dalam truk yang ringsek parah pada bagian depan akibat membentur dasar parit tersebut.

Membutuhkan waktu hingga 4 jam lamanya untuk mengevakuasi supir Dump Truk yang masuk ke dalam parit itu.

Bahkan, dalam proses evakuasi petugas harus mendatangkan Ekskavator untuk menarik keluar Dump Truck dari dalam parit, baru kemudian mengevakuasi supir.

" Jenazah kedua korban dan kernet yang mengalami luka berat langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Soedarso dan terhadap kedua korban meninggal keluaganya sudah kita hubungi, kata Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aipda Ade.

" Saat ini kejadian pastinya masih diselidiki oleh Sat Lantas Polres Kubu Raya, agar kejadian ini menjadi terang dan fakta terungkap jelas, dan tim dari Laka Lantas Polres Kubu Raya sudah melakukan pengecekan TKP dan melakukan pengecekan korban di rumah sakit Soedarso, tuturnya

" Kami dari Polres Kubu Raya mengimbau bagi seluruh supir kendaraan baik, roda dua, roda empat, roda enam dan tronton agar lebih waspada saat mengemudikan kendaraannya di jalan raya, mari kita saling berteloransi dalam penggunaan jalan serta tidak ugal-ugalan yang mengakibatkan kerugian diri sendiri dan kerugaian terhadap orang lain hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan di Kabupaten Kubu Raya, tegasnya.