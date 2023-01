Contoh Invitation Card for Birthday Party dan Undangan Meeting Keren dan Kekinian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hello Tribuners, kamu sedang mencari contoh undangan ulangtahun yang kece dan kekinian?

Ada beberapa contoh yang bisa menjadi referensi yang cocok untuk kamu buat, nih.

Undangan diperlukan jika kita akan membuat suatu acara.

Nah, dengan beragam contoh berikut yang sudah dirakum Tribun Pontianak, ada beberapa contoh invitation card dalam Bahasa Inggris.

Undangan ini bertujuan untuk memberi tahu orang-orang bahwa akan ada acara yang dilaksanakan pada waktu tertentu.

Selain informasi soal waktu dan lokasi acara, sebuah undangan bisa juga berisi terkait dresscode para tamu.

1. Invitation Card for Birthday Party

Dalam kartu undangan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Acara apa yang ingin dilaksanakan

Waktu pelaksanaan acara

Tempat acara

Untuk detailnya, Anda juga bisa mengikuti contoh sebagai berikut:

Dear friends

The long-awaited day is getting closer. Please come to my sweet seventeen celebration on:

Day / Date: Sunday / 11 August 2022

Place : Sweet and Salt Restaurant

Time : 19.00 – End

Guest star : Rossa

Dresscode : All white / bright

Don’t forget to come.

Greetings of Love,

Alika Larasati