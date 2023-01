Jadwal Jam Tayang Jakarta STIN BIN vs Bhayangkara Presisi di Proliga 2023 Lengkap Daftar Pemain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal pekan ketiga Proliga 2023 seri Palembang hari pertama yang akan berlangsung Kamis 19 Januari 2023.

Dua tim pendatang baru akan saling bentrok di Gedung PSCC Palemang di pekan ketiga Proliga 2023 seri Palembang.

Kedua tim tersebut yakni Jakarta STIN BIN dan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Sesuai jadwal pertai ini akan tersaji pada pukul 14.00 WIB live Moji TV.

Waktu pertandingan masih bisa bergeser karena menyesuaikan dengan hasil pertandingan sebelumnya.

STN BIN menjadi kekuatan baru di peta persaingan Proliga 2023 menyaingi juara bertahan Lavani Allo Bank, setidaknya hingga pekan kedua tuntas.

STIN BIN membuntuti Jakarta Lavani Allo Bank di pucuk klasemen.

Dari lima laga STIN meraih empat kemenangan dengan sekali kekalahan yang diderita dari Jakarta Lavani Allo Bank di pekan pertama.

Saat itu STIN BIN kalah tipis 3-2.

Sementara itu Jakarta Bhayangkara Presisi terbilang tidak buruk dan mampu menempati peringkat empat ambang batas lolos final four.

Bhayangkara Presisi mengemas 9 poin hasil dari empa kali bertandingan dengan menderita sekali kekalahan.

Untuk itu menarik menantikan pertamuan kedua tim yang memiliki pemain-pemain yang memiliki kualitas yang tak jauh berbeda.

Daftar Skuad Jakarta STIN BIN di Proliga 2023

1. Farhan Halim

2. Andre Krisdiantono

3. Rozalin Penchev (Bulgaria)

4. Stephanus Ardian

5. Marcelio Bintang Saputra

6. Isac Viana Santos (Brazil)

7. Ujang Nandar

8. Cep Indra Agustin

9. Yayan Riyanto

10. Nur Fikri Harsyah Muhammad

11. Dimas Saputra

12. M. Fikri Mustofa Kamal

13. Jasen Natanael

14. Bagus Wahyu Ardiyanto

15. M. Ridwan

16. Sunanda Abdillah

Jakarta Bhayangkara Presisi

1. Frisca Abriantama (Opposite)

2. Arjuna Mahendra (Outside Hitter)

3. Jovan Al Lathief (Outside Hitter)

4. Daudi Okello (Opposite)

5. Raden Ahmad Gumilar (Middle Blocker)

6. Mohamad Sadam Andriyanto (Outside Hitter)

7. Alfin Daniel Pratama (Setter)

8. Nizar Julfikar (Setter)

9. Yuda Mardiansyah Putra (Middle Blocker)

10. Vaisal Faris Dwi Nugroho (Middle Blocker)

11. Rendy Verdian Licardo (Opposite)

12. Hernanda Zulfi (Middle Blocker)

13. Henry Ade Novian (Libero)

14. Rendy Febriant Tamamilang (Outside Hitter)

15. Garrett Thomas Muagututia (Outside Hitter)

16. Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)

