Gelar Sidang Kedua, Jaksa Serius Tangani Kasus Pengasuh Panti Asuhan Cabul di Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menggelar sidang kedua kasus persetubuhan yang dilakukan IS selaku pengasuh Panti Asuhan Al-Akbar di Ketapang terhadap korban yang merupakan anak asuh nya.

Sidang kedua itu pun beragendakan mendengarkan keterangan saksi korban yang berlangsung secara daring, Rabu 18 Januari 2023.

Saat dikonfirmasi, Humas PN Ketapang Aldilla Ananta mengatakan, sidang kedua yang digelar pihaknya beragendakan mendengar keterangan saksi dari penuntut umum.

"Hari ini ada 3 orang saksi diantaranya saksi korban, orang tua korban dan satu orang guru," kata Aldilla.

Aldilla menambahkan, sidang kasus ini dipimpin langsung Wakil Ketua PN, Niko Hendra Saragih, SH, MH selaku ketua majelis persidangan.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Ketapang Fajar Yulianto mengaku, pihaknya masih akan menghadirkan saksi terkait kasus tersebut.

Ia pun menegaskan, pihaknya komitmen dan serius menangani kasus yang menimpa korban yang merupakan anak-anak di panti asuhan.

"Kita serius tangani. Kita akan siapkan para saksi dan bukti hingga dalam proses penuntutan. Semoga fakta-fakta yang ada dipersidangan menjadi bahan dalam memutuskan kasus persetubuhan ini," tegasnya.

Mengenai dakwaan, terdakwa dikenakan dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Subsidair

Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahub 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 35 Tahub 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. (*)

