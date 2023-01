Live Hasil India Open 2023 Hari ini Selasa 17 Januari 2023, Ganda Putra Amankan Slot 16 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live hasil atau Live Score babak 32 besar India Open 2023 hari ini, Selasa 17 Desember 2023.

Pada hari perdana babak 32 besar ini, ada lima wakil Indonesia yang turun berlaga.

Dua diantaranya adalah bentrok satu negara disektor Ganda Putra.

Adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menghadapi rekan senegaranya Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Dengan bentroknya sesama Ganda Putra Indonesia itu, maka dipastikan satu slot 16 Besar telah aman.

Pada dua pertemuan terakhir, Minions mempunyai catatan yang lebih baik.

Baca juga: Ranking BWF Ganda Putri Terbaru Usai Malaysia Open 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Masuk Top 5!

Akan tetapi pertemuan terakhir mereka di Denmark Open 2022, berlangsung ketat, dengan Minions menang 22-20 di game ketiga.

Pertandingan penting lainnya pada hari pembukaan ini ada Kento Momota vs Rasmus Gemke.

Selanjutnya ada Lakshya Sen vs Prannoy HS, Nozomi Okuhara vs Carolina Marin, Chico Aura Dwi Wardoyo vs Shi Yu Qi hingga Takuro Hoki/Yugo Kobayashi vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae.

Berikut Jadwal Wakil Indonesia di India Open 2023 Selasa, 17 Januari 2023 mulai Jam 11:30 WIB

* K. D. Jadhav Indoor Hall - Court 1

Match 2

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang

Rank : 22-35

H2H : 0-0

Match 12

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo [8] vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Rank : 19-15

H2H : 2-0

Last Meeting : QF Denmark Open 2022, Marcus/Kevin WON 15-21 22-20 22-20.

Baca juga: Update Ranking BWF Ganda Putra Usai Fajar/Rian Juarai Malaysia Open 2023, Minions Merangkak Naik!

Potret Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin saat berlaga di turnamen BWF belum lama ini. Leo/Marthin dijadwalkan menghadapi Minions di 32 Besar India Open 2023 (BADMINTON INDONESIA)

* K. D. Jadhav Indoor Hall - Court 2