Kumpulan Soal Tes Seleksi PPPK atau P3K 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ahli Gizi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal tes seleksi PPPK 2023.

Adapun soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal dari Formasi Ahli Gizi.

Cermati setiap soal yang juga dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga Anda dapat mengoreksi hasil belajar sendiri.

Soal ini dirangkum berdasarkan soal yang pernah keluar saat tes PPPK ataupun CPNS serta soal-soal saat uji kompetensi Ahli Gizi.

Perbanyak latihan soal untuk persiapan menghadapi ujian PPPK yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan tes PPPK.

Ahli Gizi merupakan satu diantara formasi kesehatan yang selalu dibuka setiap tahunnya baik PPPK maupun CPNS.

Soal Tes PPPK 2023 Ahli Gizi:

1. Kasus gizi buruk/kurang yang muncul di suatu komunitas, pada dasarnya merupakan gambaran situasi yang tidak sebenarnya, karena masih banyak kejadian kejadian yang sama yang tidak terungkap kepermukaan. Kondisi ini merupakan sebuah fenomena yang yang akhirnya memunculkan sebuah theori, bahwa kondisi yang teridentifikasi jauh lebih besar dari kondisi sebetulnya.Contoh, data kejadian anak stunted yang terjadi di sebuah Puskesmas mencapai 18,9 persen, maka sesungguhnya kondisi real anak stunted di lokasi tersebut jauh lebih besar dari data tersebut, karena berbagai kesalahan dan pengumpulan data.

Apa theory yang dimaksudkan?

A. the iceberg theory of diseases

B. the natural history of diseases

C. the green theory of diseases

D. bloom theory of diseases